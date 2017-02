Kohus mõistis näitleja Henrik Normanni joobes juhtimise eest tingimisi vangi

«Kahetsen oma tegu, see on väga häbiväärne,» ütles Normann pärast kohtuotsuse väljakuulutamist. Ta tunnistas, et tal on juhtunu pärast väga piinlik ja omad vitsad peksavad. «Õppetund on valus ja olen teinud sellest ka omad järeldused.»

Normann lisas, et ta on kohtuotsusega rahul ja oma süüd tuleb kanda. «Loodan, et nii minul kui ka teistel selliseid asju ei juhtu.»

Maakohus mõistis talle tingimisi nelja kuu pikkuse vangistuse, millest arvestati maha eelvangistuses viibitud päev, seega kujunes tema lõplikuks karistuseks kolm kuud ja 29 päeva vangistust tingimisi üheaastase katseajaga.

Lisakaristusena võttis kohus Normannilt juhtimisõiguse kolmeks kuuks alates kohtuotsuse kuulutamisest. Samuti tuleb tal kümne kuu jooksul tasuda menetluskulud 865 eurot.

Süüdistuse järgi juhtis Normann mullu ööl vastu 21. oktoobrit kell 3.30 Tallinnas Vabaduse puiesteel autot, kui politseipatrull ta peatas ja enam kui 1,5 promillise joobe tuvastas. Politsei pidas mehe kinni, kuid vahi alla teda ei võtnud.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas meest karistusseadustiku paragrahvi 424 alusel, mis käsitleb mootorsõiduki juhtimist joobeseisundis ja näeb karistusena ette rahatrahvi või kuni kolmeaastase vangistuse.

Kriminaalasja istung toimus kokkuleppemenetluses, mis tähendab, et süüdistatav, tema kaitsja ja prokurör sõlmivad läbirääkimiste käigus kõigi osapoolte nõusolekul kokkuleppe, millega lepitakse kokku süüdistatavale mõistetav karistus.