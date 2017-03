Looduskaitsealal keelatakse lohesurf, mootorpaat aga mitte

Kaitsmaks sadade meetrite kaugusel pesitsevate lindude rahu, plaanitakse teatud perioodil keelata tuletorni lähistel lohesurf, kirjutab Saarte Hääl. Samas mootoriga liikuvatele veesõidukitele Sääre lahes piirangut ei plaanita.

Seni oli Sõrve säärel mitu kaitstavat ala, nüüd plaanitakse need ühendada Sääre looduskaitsealaks. See koosneks Sõrve säärest edasi asuvaid saari hõlmavast Vesitükimaa sihtkaitsevööndist ja tuletorni lähistele jäävat ala katvast Sääre lahe sihtkaitsevööndist. Just viimane on täiesti uus ala.

Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Gunnar Raun märkis, et Sääre lahe arvamine looduskaitseala alla on tingitud vajadusest tagada lindude kaitse.

Piiranguid veesõidukitele planeeritakse nii, et 15. veebruarist 15. juulini ei tohi veesõidukiga liikuda Vesitükimaa osas. Sääre lahe osas on keelatud vaid lohesurf ajavahemikus 15.04–15.07.

Gunnar Rauna sõnul keelatakse Sääre lahes lohesurf ära sihtkaitsevööndi piirist ligikaudu kilomeetri kaugusel asuva Vesitükimaa laidude haudelinnustiku kaitse eesmärgil.

Rauna sõnul oleks vaid lohesurfi keelamine tõesti esmakordne juhtum Eestis. Seni ongi olnud lohesurfi piirang vaid Vesitükimaa laide silmas pidades ning sellest on lohesurfarid ka kinni pidanud.

Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhtivspetsialist Nele Saluveer ütles Saarte Häälele, et lohesurfi suure keeluala ja piirkonna vajalikkusele juhiti tähelepanu 2011 aastal valminud Veljo Volke ja Mati Martinsoni tehtud ekspertiisis antud ala kohta. Saluveer märkis ka, et lohesurfaritega olid probleemid 2011 aastal. Saluveer märkis, et vaatlejate andmetel on seal lohesurfiga tegeletud hiljemgi.

Saarte Häälele teadaolevalt ei ole ühelegi surfarile pärast 2011. aasta juhtumit etteheiteid lindude pesitsemise segamise osas või üleüldse säärel lohesurfi harrastamise osas olnud.

Nele Saluveer tõdes, et ehk aitaks tõesti ka teavitustööst. «Paraku ei anna ainult teavitustöö õiguslikku alust ega võimalda surfamist kõnealusel alal ja perioodil ära hoida,» ütles ta.