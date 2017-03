Elupäästjate lood: naabrimemme põlengust päästma läinud Siim riskis enda eluga, Kirill päästis lapse uppumissurmast

Siseminister Andres Anvelt ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu tunnustavad kokku 74 inimest. Nende seas on nii kutselisi kui vabatahtlikke päästjaid, demineerijaid, kolleege välismaalt kui nii-öelda inimesi tänavalt, kes on ohtlikus olukorras külma närvi säilitanud. Allpool mõne märgisaaja inspireerivad lood:

Kirill Ivanov, eraisik

Elupäästja III klass

Möödunud aasta 22. novembril teatati häirekeskusele, et Narvas Võidu prospekt 15b vastas tiigis on sattunud laps uppumisohtu. Sellel ajal sõitis tiigist mööda Kirill Ivanov. Ta oli koos sõbraga teel appi oma naisele, kes oli jäänud teele kahe väikese imikuga, sest auto ei käivitunud.

Kirill on sama tiigi pealt lapsi ära ajanud ka varem ja selgitanud, et selline käitumine on ohtlik lastele endile. Möödudes Võidu prospektil tuttavast majast, vaatas Kirill alateadlikult tiigi poole, kui märkaski, et keegi on läbi jää vajunud.

Kirill käskis sõbral auto peatada ja helistada 112 ning jooksis ise uppujale appi. Kirill plaanis lapse välja tõmmata pukseerimisköiega, kuid laps oli 30 meetrit kaldast eemal ja köis ei ulatunud.

Ta jooksis mööda jääd lapsele appi, kuid vajus peaaegu kohe läbi jää. Sel hetkel oli lapseni umbes 13 meetrit. Poisini jõudes võttis Kirill ta enda haardesse ja nad hakkasid koos kalda poole tagasi ujuma. Ujusid mööda jääserva, kuni jõudsid alani, kus jää oli piisavalt paks ja tugev. Sellel momendil rauges Kirilli jõud ja kuna ta jalad ei ulatanud põhjani, ei suutnud ta last jää peale tõsta. Kirilli sõber üritas pukseerimisköie abil last välja tõmmata, kuid köie pikkusest ei jätkunud.

Kirillil ei tulnud kordagi pähe mõtet päästa ennast ja jätta laps maha, vaid ta sisendas endale, et suudab last veepeal hoida, kuni päästemeeskond saabub sündmuskohale. Ta teadis väga hästi, et päästekomando asub tiigile küllaltki lähedal ja iga hetk saabuvad päästjad. Niikaua, kuni Narva päästekomando päästjad kohale sõitsid, hoidis Kirill poissi vee pinnal. Kirilli olukorda raskendas ka see, et poisil oli seljas koolikott ja käes vahetusjalanõude kott, mis tõmbasid neid mõlemaid vee alla.

Narva päästekomando kohale jõudes tõid päästjad kiiresti mõlemad inimesed kaldale ja andsid üle kiirabile, kuna mõlemad olid külmas vees alajahtunud. Vesi oli külm ja uppuja elus püsimine oli vaid minutite küsimus. Kui Kirill ei oleks appi läinud, oleksime kaotanud väikese poisi elu.

Dmitri Tsarinnõi, õpilane

Elupäästja III klass

Mullu 13. novembril läksid kaks sõpra Kohtla-Järve linnaparki, kultuurimaja juures asuva tehistiigi juurde kelgutama. «Meil oli kahe peale üks kelk,» rääkis Dima. «Seni, kuni mu sõber kelguga alla lasi, otsisin kohta, kust mina alla võiksin lasta. Kui ma aga silmad tõstsin, nägin teda vees siplemas. Jooksin kohe trepist alla ja ulatasin talle käe. Üks vanamemm läks parajasti mööda ja kiirustas samuti meie juurde ning aitas sõpra veest välja tirida,» rääkis poiss.