Otseülekanne inspiratsiooniürituselt: kogemusi jagavad seriaalitäht ja tippsõudja

Postimees teeb kümneosalise kutseharidust propageeriva üritustesarja kolmandast osast ka otseülekande.

Kaili Närep on väga mitmekülgne inimene, kes on diplomeeritud näitleja, juuksur ja sotsiaaltöötaja. Üritusel saab kuulda, kuidas ta kõigi nende ametiteni on jõudnud ja mida need talle on andnud.

Eestit rahvusvahelisel kutsevõistlusel EuroSkills restoraniteeninduse erialal edukalt esindanud Erik Tammeleht võrdleb oma oskusi Euroopa kolleegidega. Olümpiamängude pronksimees Allar Raja räägib aga sellest, kuidas rajada kutseharidusele kindel karjäär. Rannahotelli peakokk Herkki Ruubel kõneleb kokandusest kui elustiilist ja kutsumusest.

Innove Rajaleidja karjäärispetsialist Kätlin Muru annab nõu, kuidas leida omale sobiv elukutse ja planeerida oma tulevast karjääri. Kutsekoja esindaja Marit Valge aga annab ülevaate perspektiivikatest ametitest, kus on 21. sajandil kõige suurem tööjõuvajadus ja teavitab erialadest, mille tööjõuvajadus väheneb.

Otseülekande kava:

12 Avasõnad

12.05-12.25 Üllatusesineja Kaili Närep

12.25-12.40 Erik Tammeleht, EuroSkillsi medalist, «Edukaks Euroopas»

12.40-12.55 Herkki Ruubel, Pärnu Rannahotelli peakokk, «Kokandus kui elustiil ja kutse»

12.55.-13.10 Allar Raja, Eesti Politsei Spordiliit, «Kutseharidus - kindla karjääri alus»

13.10-13.35 Paus

13.35-13.50 Marit Valge, SA Kutsekoda, «Tuleviku tööoskused»

13.50-14.05 Kätlin Muru, Rajaleidja keskus, «Kuidas kujundada oma karjääri?»

14.05-15.00 Võõrustajakooli tund

Oskuste aastal ürituste kalendriga saab tutvuda veebis aadressil www.oskusteaasta.ee.