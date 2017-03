Erki Savisaar: isa kandideerimine sõltub tema tervisest

Erki Savisaar märkis, et Edgar Savisaare otsus sõltub tema tervisest ja lisas, et kuna valimisteni on aega umbes pool aastat, siis aega mõtlemiseks ja otsustamiseks on, vahendas ERRi uudisteportaal.

«Ütleme, et erakonna liikmetele väga meeldiks, kui ta osaleks valimistel. Selles ei nähta mingisugust probleemi, aga kas ta on selleks valmis, seda ta peab ise otsustama,» rääkis Erki Savisaar.

«Täna ta ei ole öelnud selge sõnaga, et jah, ma igal juhul tulen. Ta on andnud märku, et kui tervis seda võimaldab, siis ta kaalub seda,» lisas Erki Savisaar.