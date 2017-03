Koolid hoiatavad lapsevanemaid sotsiaalmeedias levivate mängude eest

Tallinna Mustamäe reaalgümnaasiumi direktor Natalja Vergun ütles, et kooli töötajate poole ei ole keegi lastest seesuguste mängudega seoses pöördunud.

Vergun rääkis, et kool teeb pidevat tööd, et õpilasi ohtudest informeerida. Sel õppeaastal korraldati õpilastele ja õpetajatele loengud teemadel «Kuidas käituda teedel? Liikluskorra eeskirjade jälgimine» ja «Virtuaalsed kuriteod: nende klassifitseerimine ja karistus nende teostuse eest».

«Juba on heaks tavaks saanud vanemate klasside õpilaste noorematele korraldatavad tunnid ohtudest internetis. Eelmisel aastal esines oma loengutega veebikonstaabel, kes tutvustas õpilastele oma tööd, rääkis võimalikest ohtudes sotsiaalvõrgustikus,» lausus Vergun.

Direktor nentis, et kool ei vastuta selle eest, kuidas laps veedab oma vaba aega, mis veebivõrgustikus ta suhtleb ja viibib. Kõik see on lastevanemate vastutus ja seire.

Surmagruppide administraatorid asuvad Venemaal

Veebikonstaabel Andero Sepp selgitas Postimehele nädal tagasi, et laekunud info järgi võib eeldada, et enamik mängudest on saanud alguse VKontakte sotsiaalmeediumis, mille võimalikud administraatorid asuvad Venemaal. «Meile teadaolevalt on need grupid venekeelsed ning meil puudub info eestikeelsete gruppide kohta või et neid esineks teistes sotsiaalmeediumites,» ütles ta.

Politseile on Eestis laekunud vihjeid mõne lapse kohta, kes on üritanud ohtlikku mängu mängida. Õnneks on aga enamus lapsi pigem rääkinud mängust vanematele või kooliõpetajatele ja loobunud ise mängima hakkamisest.

Ennekõike saavad ja peavad Sepa sõnul laste vanemad tegema kõik endast oleneva, et selliseid traagilisi juhtumeid ära hoida, märgates ja sekkudes enne, kui on liiga hilja. Lapsevanemad peavad jälgima oma laste käitumist ja kontrollima, mis veebilehekülgi on lapsed külastanud ning kellega sotsiaalmeedias suhelnud. Kui lapsevanem märkab, et tema laps on kurvameelsem ja käitub teistmoodi kui tavaliselt ning tema kätel või jalgadel on kahtlased vigastused, mida ei ole võimalik selgitada, siis peaks lapsega rääkima. Võimalik, et laps räägib ära, mis on teda ajendanud ohtlikku mängu mängima.

«Kui asi juba nii kaugele jõudnud, tuleb välja selgitada sügavamad probleemid, mis last vaevavad, et üheskoos lahendus leida ning vajadusel tuleb kaasata professionaalid. Juhul kui laps räägib, kust ta mängu kohta infot sai, kus ta suhtleb teiste mängijatega ning kuhu postitab pilte või videoid, tuleks see info kindlasti ja koheselt edastada veebikonstaablile,» ütles Sepp.

Veebikonstaabel möönis, et internetikuritegude puhul on keeruline piirata teises riigis viibivat inimest, kes läbi interneti suhtleb inimestega üle maailma. Ennekõike on vajalik, et lapsed mõistaks, et internetis levivad «virtuaalsõbrad» ei pruugi olla päriselt sõbrad. «Nad ei pruugi olla need inimesedki, kellena esinevad. Mängudest rääkides peaksid lapsevanemad selgitama lastele ohte ning traagilisi tagajärgi, mis nendega võivad kaasneda,» ütles Sepp.

Väljaspool Eestit tegutseva võimaliku kurjategija saab politsei tuvastada koostöös teise riigi õiguskaitseasutustega. Seda saab teha kriminaalmenetluse raames ja tegemist on üldjuhul pika protsessiga. Koostööd Venemaa riigiasutustega saab politsei- ja piirivalveamet teha vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele ja seadustes ettenähtud võimalustele.

Politsei saab Eestis portaale ja sotsiaalmeediakanaleid jälgida, mida veebikonstaablid ka võimaluste piireis teevad ning vajadusel suhtleme portaalide halduritega. Politseinikud on külastanud ka koole ja suhelnud pedagoogidega, et koolipered oleksid kursis ja oskaksid märgata ohumärke. Hetkel lasub ka kõrgendatud ootus lastega tegelevatel asutustel, kes noortega igapäevaselt kokku puutuvad ja kas saavad jälgida konkreetseid ohumärke ning suhelda lastega nendel teemadel.