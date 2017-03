Haigekassa esitab politseile Tervise Abi OÜ kohta süüteoteate

Kolmapäevaõhtune ETV saade «Pealtnägija» rääkis loo Tervise Abi OÜ poolt väidetavalt toime pandud mastaapsest pettusest. Dokumendid ja tunnistajad tõestasid, kuidas Eesti üks suurim meditsiinitarvikute firma esitas aastaid haigekassale võltsarveid ja teenis patsientide pealt alusetult arvestuslikult kokku kümneid ja mõnede hinnangul koguni sadu tuhandeid eurosid.

Saates avaldas Tervise Abi OÜ endine töötaja, et ettevõte ja sealhulgas ka tema ise selle töötajana, esitasid haigekassale aastaid võltsarveid. Skeem oli iseenesest lihtne. Kui arst inimesele abivahendi, olgu selleks siis ortoos või songavöö, välja kirjutab, ei ole seal kirjas, mis marki peaks toode olema. Toodete hinnavahe sõltuvalt kaubamärgist ja mudelist võib aga olla kümnekordne. Saate poole pöördunud naise sõnul müüdi inimesele tehasetoode, haigekassale esitati aga 90-protsendise hüvitise saamiseks arve kallile eritellimustootele.

Tuntud advokaat Küllike Namm ütles «Pealtnägijale», et kogu süüdistuse näol on tegu väljamõeldisega. Tema sõnul olid võltsarved küll olemas, kuid tegu oli saate poole pöördunud naise isetegevusega ja just tema ongi kogu pettuse taga. Samas, välja petetud raha laekus siiski firma arvele. Naine, kes asja avalikustas, ei saanud kogu pettusest mingit kasu.

Haigekassa ravikindlustuse osakonna juhataja Erki Laidmäe rääkis, et Tervise Abi OÜ-d kontrolliti mõni aasta tagasi tavapärase järelevalve käigus. Silma jäi kallite eritellimusega abivahendite suur osakaal, kuid midagi muud kahtlast ei tuvastatud. Järgmisel aastal oli eritellimusega abivahendite osakaal arvetes viiendiku võrra väiksem.

Laidmäe reaktsioon olukorrale oli saatejuhi hinnangul üllatavalt leige. Ent Laidmäe lisas siiski, et haigekassa kontrollib firma dokumentatsiooni veelkord – ettevõttele esitatakse päring ja alles seejärel kaalutakse prokuratuuri pöördumist.

Uurimine selgitab, kas tulevikus koostöö jätkub

Postimees soovis lisakommentaare haigekassa juhilt Tanel Rossilt, tema asemel selgitas olukorda aga haigekassa pressiesindaja Liis Hinsberg, kelle sõnul teevad nad järeldused siis, kui uurimine on lõpetatud.

«Võtame juhtumi uurimist väga tõsiselt,» toonitas ta.

Ehkki saatest jäi mulje, et haigekassa kontrollib esialgu iseseisvalt Tervise Abi OÜ tegevust ja alles seejärel otsustatakse õiguskaitseorganite poole pöördumine, kinnitas Hinsberg, et lisaks omapoolsele kontrollile esitab haigekassa jurist esimesel võimalusel politseisse süüteoteate. Seda hiljemalt homse päeva jooksul.

Haigekassani jõudis «Pealtnägija» info pettuskahtluse kohta möödunud nädalal. Seejärel algatas haigekassa selle esindaja kinnitusel kohe omapoolse täiendava kontrolli.

«Kontrollime põhjalikult kõiki meile saabuvaid signaale võimalike seadmete väljakirjutamise ja väljastamisega seotud rikkumiste osas. Juhul, kui avastame, et meile on tekitatud kahju, saame ettevõttele esitada tagasinõude,» selgitas Hinsberg.

Kui kontrolli järel on Tervise Abi OÜ-ga seoses rikkumised ja kahju selgeks tehtud, peab ettevõte haigekassale hüvitama kogu enamtasutud summa. Sõltuvalt rikkumisest tehakse ettevõttele hoiatus, nõutakse leppetrahvi või lõpetatakse leping.

Kuidas järelevalvet tehakse?