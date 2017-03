Raul Adlas: kiirabi rahastamise viimisel haigekassa alla on omad ohud

«Minu meelest lonkab Eestis tervishoiu juhtimine natukene. Meil pole selget arusaama, kes tervishoidu korraldab – on see haigekassa, sotsiaalministeerium või terviseamet. Täna on need haldusalad omavahel konfliktis,» arvas Adlas.

«Kogu protsess algab juhtimisest ja siis on juba detailide küsimus, kas kindlustus maksab kinni ka erakorralise arstiabi või maksab selle kinni riik otse maksumaksja rahakotist.»

Rahastuse muutmisel ohud

Küsimusele, kas kiirabi rahastuse tõstmine ühest rahakotist teise võib ka kuidagi teenuse osutamist mõjutada, vastas Adlas: «Eks seal on ohud».

«Kui me täna oleme selgelt ühe reaga riigieelarves ja igaüks saab öelda, et Eesti riigis on 40 miljonit eurot selleks, et tagada igale eesti inimesele ja külalisele kiirabi, siis kui ta läheb haigekassa eelarvesse, siis on see üks umbes 600 reast koos kõikide perearstide, haiglate, pensionite ja muuga,» lisas Adlas. Nii võib tema sõnul tekkida olukord, kus kiirabilt võetakse raha ära, et millessegi muusse see raha paigutada.

Ehkki ühte selget plaani veel ei ole, on Adlas kahe käega poolt, et otsitakse võimalusi tervishoiusüsteemi ümberkorraldamiseks. Seejuures tuleb seda korraldada mõistlikult ja tuleb selgitada, millised allikad rahastamiseks üldse on ja mida üldse saab riik rahastada ja mida tuleb patsiendil endal ette näha.

«Aga me ei saa kõike ühte patta panna – tahta korraga saada väga head tervishoidu ja vabastada patsient absoluutselt vastutusest oma tervise eest. Need kaks asja kokku ei sobi. Me pole eales nii rikas riik, et me jõuame kõigi inimeste halvad käitumistraditsioonid või ükskõikse suhtumise oma tervisesse kinni maksta maailma kõrgeimal tasemel. See pole võimalik.»