Ladõnskaja IRLi reitingust: meil on probleeme ja me oleme neist teadlikud

«Numbritest näeme, et kahe aasta jooksul on Vabaerakonna ja EKRE toetus tõsiselt kukkunud. Sisuliselt on Vabaerakond, EKRE, IRL ja SDE kõik blokis «10 protsenti ja vähem». Aga sellega ei taha ma IRLi olukorda ilustada. Olukord on muidugi murettekitav,» kirjutas Ladõnskaja täna Facebookis.

Ta viitas ka reedel Eesti Päevalehes avaldatud artiklile, millega seoses on tema sõnul tekkinud arvamustelaviin. «Meeldiv lugemine see ei olnud, aga endise ajakirjanikuna ütlen, et see artikkel ei ole mitte niivõrd ajakirjandus kui pigem ühe teise erakonna huvide pressiesindamine,» ütles ta.

Samuti imestas Ladõnskaja selle üle, kuidas mõnedele meeldib näha kõige taga erakonna «poistebändi». «Mina olen IRLi fraktsiooni liige, eestseisuse liige. Ma päriselt ei saa aru, kelle ma ennast ümbritsevatest inimestest peaks «poistebändi» ning kelle «Isamaasse» paigutama. Erakonnad ühinesid varsti 11 aastat tagasi. Ja kuhu siis mina kuuluma peaksin? Õige vastus on, et mina kuulun IRLi, ning otsustan siin erakonnas ka üht-teist,» kirjutas ta.

Ladõnskaja sõnul on erakonna üks suur väljakutse see, et pooldatakse mitte ultra- või vasak-, vaid intelligentset, mõistlikku konservatismi. «See tähendab, et ükskõik millist küsimust me ka ei arutaks, enamasti peame vastama stiilis «ei, aga…» või «jah, aga…»,» ütles ta ja tõi näiteks, et küsimusele, kas Eesti võib pagulasi vastu võtta, vastab IRL, et jah, kui nad peavad lugu meie reeglitest ja nende arv mahub kokkulepitud piiridesse, või et ei, kui nad meie kommetest lugu ei pea. «Iga meie seisukoht on komaga seletatav, raskesti seletatav, aga see eest tulevikku vaatav ja vastutustundlik.»

Ladõnskaja tõi esile ka, et IRL on täitnud oma peamise valimislubaduse, milleks oli suurendada väiksema sissetulekuga inimeste palka, ning käivitanud elatisabifondi. «IRL on haldusreformist rääkinud 90ndatest ning lõpuks viiakse see ellu, IRL on kirjutanud sisse koalitsioonilepingusse eesti keele õppe tõhustamise ja keelemajad. IRL on mänginud olulist rolli nii vabariigi presidendi valmistel kui ka Reformierakonna kukutamisel,» kirjutas ta ja lisas, et seda kõike on tehtud kuue-, seitsme- või kaheksaprotsendilise reitinguga.

«Jah, reiting ei rõõmusta. Aga kui sinu lapsel midagi välja ei tule, kas sa hülgad ta? Ei, sa usud temasse, julgustad teda ja tuled appi sõltumata sellest, kuivõrd popp ta on. Maailmavaate puhul ei loe, kas ta on popp või mitte, ta on lihtsalt osa sinust,» ütles Ladõnskaja. «Ei ole vaja mind mujale kutsuda. Mina jään.»

IRLi olukorda arutab täna pärastlõunal ka erakonna eestseisus.