Vabaerakond nõuab Ossinovskilt seoses haigekassalt raha väljapetmisega selgitusi

Vabaerakondlasest riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul peab minister Ossinovski tõsiselt kaaluma enda sobivust haigekassa nõukogu esimeheks.

ETV saade «Pealtnägija» paljastas kuritegeliku skeemi, kus heausklikud inimesed soetasid digiretseptide alusel abivahendeid, aga müügifirmad lasid haigekassal maksta kinni kallima toote hinna, mitte tegelikult müüdud toote oma. Võltsarveid on esitatud alates 2013. aastast ning sellega on seotud vähemalt kaks firmat.

«Kõige hullem on see, et vaatamata kodanike vihjetele ei võtnud haigekassa mitte midagi ette. Saamatuks osutunud haigekassas tuleb korraldada tõsine loputus,» ütles Haukanõmm.

Haukanõmme sõnul peab Ossinovski tõsiselt mõtlema, kas ta sobib haigekassa tegevust kontrolliva ja juhtiva nõukogu esimehe rolli. «Tervisevaldkond ägiseb tohutu rahapuuduse käes, ravijärjekorrad aina pikenevad ja samal ajal ei suutnud Haigekassa raha kuritegelikku ja kestvat väljapumpamist peatada,» ütles ta.

«Nõukogu on haigekassa kõrgeim organ, mis kontrollib asutuse tegevust. Kuidas on võimalik, et nõukogu ja juhatuse silme all tassiti riigikassast kottidega välja kümneid tuhandeid eurosid?» imestas Haukanõmm.

Haigekassa esindajate suhtumine on tema sõnul selline, nagu tegemist oleks tabletipaki vargusega maakonnahaiglast. «Kui selgub, et Jevgeni Ossinovski ei ole teinud nõukogu esimehena piisavalt tööd sisekontrolli tagamiseks, siis järgmine küsimus on seotud tema sobivusega tervise- ja tööministriks,» lisas Vabaerakonna saadik.

