Karilaid: EKRE-l oli potentsiaali rohkemaks

«Martin Helme lausung «ringkonnakohtunike pead peavad veerema» oli kahtlemata ebaõnnestunud, aga tegemist polnud mitte ründega kohtusüsteemi vastu, vaid poliitilise kultuuritusega,» ütles Karilaid Postimehele saadetud kirjalikus kommentaaris.

Tema sõnul on varem samasuguse tasemega hiilanud reformierakondlane Valdo Randpere, kes on lubanud vajadusel Tallinna Sadama korruptsioonikahtlustusega juhid maha lasta. «Ju sai Martin Helme opositsioonikaaslaselt innustust, sest siis president ei sekkunud ja võimalikus omakohtus ei süüdistanud. Martin Helme ja Valdo Randpere poliitilised hüüatused on kantud soovist lihtsalt provotseerida ja viia tähelepanu oma siseprobleemidelt kõrvale,» lausus ta.

Karilaid avaldas arvamust, et kui nad sooviksid neid küsimusi päriselt lahendada, siis Helme teeks eelnõu rahvusvahelise eraõiguse seaduse täpsustamiseks, et kohtunikel oleks vähem tõlgendamisruumi. «Randpere aga võiks silmad avada ning mõista, et Tallinna Sadama tegevjuhid tegutsesid poliitilise katte varjus, ja mitte oma poliitilise rindkerega seda asjaolu varjama,» ütles ta.

Karilaid lisas, et praegu hakkavad EKRE ja Reformierakond oma stiililt juba liialt samastuma. «See teeb murelikuks, sest EKRE-l oli potentsiaali rohkemaks,» ütles ta.

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ütles eelmisel esmaspäeval riigikogus, kus oli arutlusel justiitsministrile esitatud arupärimine samasooliste abielu rahvastikuregistrisse kandmise kohta, et tema küll tahab, et riigikogu kõnepuldist kõlaks ähvardus.

«Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid. Mina ei taha, et meil oleks kohtunikud, kes mitte ei sisusta õigust, vaid loovad õigust – kes sellega, et nad ründavad põhiseaduses ettenähtud võimude lahususe printsiipi, õõnestavad Eesti riigi korda, kes ründavad avaliku arvamusega selgelt vastuolus olevaid väärtushinnanguid. Mina ei taha selliseid kohtunikke. Mina ei taha kohtunikke, kes rikuvad seadust ja siis võtavad laest mingisugused mittejõustunud seadused oma rikkumise õigustamiseks,» ütles ta.

Helme lisas, et erakonna programmis on selgelt kirjas, et kohtunikud ei tohiks olla ametis eluaegsed, vaid peaksid olema valitavad. «Vähemalt peaksid olema ringkonna- ja riigikohtu kohtunikud valitavad, sest ei saa olla niimoodi, et mingid tädid tulevad kokku ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seaduseid. Ja siis otsustavad, et keegi ei saagi neid puudutada, nii ongi. See lihtsalt ei lähe. See on demokraatia ründamine ja see lõpeb väga halvasti,» ütles ta.

Nii president Kersti Kaljulaid kui ka riigikogu esimees Eiki Nestor mõistsid Helme sõnavõtu hukka. Sõnavõttu taunisid ühispöördumises ka Eesti kohtunikud.

Nädalavahetusel kritiseeris kohtuid EKRE volikogu, mis nimetas kohtute omavoli ohuks demokraatiale.