Õigusteadlane ja politoloog Helme sõnavõtust: ohtlik ja iseseisvas Eestis enneolematu, aga tervitatav teema

Tallinna ringkonnakohus tegi jaanuaris otsuse, millega kohustas Harju maavalitsust kandma rahvastikuregistrisse kahe mehe Rootsis sõlmitud abielu. See praeguseks jõustunud kohtuotsus ajendas EKRE aseesimeest Martin Helmet riigikogu kõnepuldis ütlema, et tema tahaks, et otsuse teinud kohtunike «pead veereksid». EKRE volikogu tegi nädalavahetusel avalduse, kus pandi ette kohtuniku ameti muutmise valitavaks ja tähtajaliseks.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna professor Jaan Ginter tõdes, et Ameerika Ühendriikides on osariike, kus elanikud ise valivad kohtunikud ametisse. Euroopas sellist süsteemi ei ole ja Eestis ollakse harjunud, et kohtunikud nimetatakse ametisse eluks ajaks.

Õigusprofessori hinnangul võiks muudatused kohtusüsteemis kõne alla tulla alles siis, kui tekib olukord, kus elanikkond enam kohtunikke ei usalda. «Selge on see, et eluks ajaks nimetatud kohtunikud on märksa sõltumatumad, neid on raskem mõjutada. Kohtunike teatud perioodiks valimine kindlasti vähendaks nende sõltumatust,» lausus Ginter.

«Nad on suutnud üles kütta nii palju vaenu ja negatiivseid emotsioone selle teema ümber ning hoidnud seda enda leivanumbrina ja tänu poolikule seadusele on võimalus iga kord jälle tähelepanu sellele pöörata, et nemad on see ainus jõud, kes vastandub. EKRE saab sellele emotsioonile pidevalt gaasi vajutada.»

Kui vaadata avaliku arvamuse küsitlusi, siis vähemalt praegu sellist olukorda ei ole. «Avalikkus meil kohtuvõimu ikkagi õnneks päris hästi usaldab ja sellist indikatsiooni, et oleks vaja kohtunikkond suuresti välja vahetada, ei ole näha,» ütles Ginter. Möödunud aasta Eurobaromeetri uuringu järgi pidas õigussüsteem usaldusväärseks 62 protsenti Eesti kodanikest.

Helme sõnad kuriteoks ei kvalifitseeru

Riigikogu liikme Martin Helme nädal tagasi tehtud sõnavõttu kommenteerides leidis Ginter, et kuritegu saadik siiski toime ei pannud.

Karistusseadustiku järgi on kuritegu muu hulgas kohtu laimamine. «Ähvardamine ei olnud ilmselt tõsiseltvõetav, sest vaevalt et ükski kohtunik mõtles, et tõepoolest, keegi tema pead tahab veerema panna,» lausus Ginter ja lisas, et ilmselt ei kvalifitseeru ka väljend «mingid tädid» kohtu laimamisena. «See oli ebasoovitav ja harjumatu käitumine. Selge on see, et selline kõnepruuk kohtunikule kuidagi meeldida ei saa,» lisas Ginter.

Omaette teema on konkreetne kohtuotsus, kus kohtunikud langetasid otsuse ilma, et neil oleks selleks otse Eesti seadustest alust võtta. Õigusprofessori arvates on teema tõstatamine, kui kaugele kohtud võivad oma õigusloomega minna, isegi tervitatav, sest Eestis ei ole sellest piisavalt räägitud.

«See on temaatika, kus päris palju on vaidlust nii meil kui ka Ameerika Ühendriikides. Neil on selle kohta termin judicial activism ehk n-ö kohtulik aktiivsus, et kui kaugele selle isearvamise tahtmisega minna võib ja kui palju seda vaja on,» rääkis professor.

Ginteri selgitusel leiavad õigusteadlased, et teatud määral on õigusloome kohtute poolt vajalik, ent samal ajal on ka üsna ühene seisukoht, et sellega ei tohi üle piiri minna. «Kui kohus hakkab tegema liiga palju seaduse teksti või selle puudumist mitte arvestavaid otsuseid, siis tekib sellest kindlasti probleeme,» rääkis ta.