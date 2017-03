Haigekassa nõukogu liige Maris Lauri: võltsarvete juhtum vajab kiiret selgust

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme sõnul on arusaamatu, kuidas sai aastaid kontrollimata jätkuda mitme ettevõtte poolt haigekassale valearvete esitamine ja miks haigekassa vihjetele ei reageerinud.

«Raha on alati vähe, eriti tervishoius. Viimastel kuudel on meditsiinitöötajad ja haiglad rääkinud palju lisarahastuse vajadusest. Nüüd on aga selgunud, et vähemalt mingis osas on raha läinud kõrvale ja hulk inimesi on seetõttu jäänud abita. Kui pettust poleks olnud, kui paljud oleksid siis abi saanud ja milline oleks siis rahavajak?» küsis Lauri.

Ta avaldas lootust, et kahju ulatus haigekassas saab kiiresti selgeks ja ühtlasi kontrollitakse üle sotsiaalkindlustusametile ja töötukassale esitatud arved. Samuti peavad tema sõnul karistuse saama petuskeemis osalenud ning kahjud tuleb tagasi nõuda.

«Tarvilik on põhjalik ja laiem haigekassa revisjon, vajadusel põhimõttelisemad muudatused, et edaspidi selliseid asju ei juhtuks. Vajalik on ka teadmine, et mujal tervishoius on asjad korras,» ütles ta.

«Ei saa lubada, et osadel inimestel jääb abi saamata. Samuti ei tohi jätta kahtlusi õhku, sest sellest kannataksid ausad meditsiinitöötajad ja -asutused. Loodan haigekassa nõukogu erakorralisel kokkusaamisel saada neile küsimustele vastused,» lisas Lauri.

ETV saade «Pealtnägija» paljastas kuritegeliku skeemi, kus heausklikud inimesed soetasid digiretseptide alusel abivahendeid, aga müügifirmad lasid haigekassal maksta kinni kallima toote hinna, mitte tegelikult müüdud toote oma.

Võltsarveid on arvatavasti esitatud 2013. aastast ning sellega on seotud vähemalt kaks suurt firmat – AS Gadox ja Tervise Abi OÜ. Viimase suhtes alustas keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo möödunud nädalal kriminaalmenetlust.

Tervise- ja tööminister, haigekassa nõukogu esimees Jevgeni Ossinovski kutsus täna pärastlõunaks kokku haigekassa nõukogu erakorralise koosoleku.

Möödunud nädalal nõudis Vabaerakond Ossinovskilt võltsarvete skeemi kohta selgitusi ja vastutuse võtmist. «Nõukogu on haigekassa kõrgeim organ, mis kontrollib asutuse tegevust. Kuidas on võimalik, et nõukogu ja juhatuse silme all tassiti riigikassast kottidega välja kümneid tuhandeid eurosid?» imestas vabaerakondlasest riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm.