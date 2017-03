Katastroof jäi napilt ära: purjus kapteni juhitud Eesti laev oleks äärepealt Rootsi rannikut ramminud

Intsident leidis aset 10. märtsi öösel, kui Panama lipu all sõitev Helt muutis Øresundi väinas ootamatult kurssi ja võttis suuna Helsingborgist lõunas asuvale Rydebäckile.

Veidrat kursimuutust märganud laevaliiklusteenistus üritas võtta laevaga raadio teel ühendust, kuid keegi ei vastanud. Seejärel alarmeeris laevaliiklusteenistus Rootsi rannikuvalvet, kes saatis laeva juurde kaks patrullkaatrit.

Viimasel hetkel muutis laev siiski kurssi ja kalda rammimine jäi napilt olemata. Patrullkaatrite saatel jätkas laev teekonda Helsingborgi suunas. Rannikuvalve andis laevale korralduse ankrusse jääda ning ametnikud läksid pardale.

«Kui me sisenesime kaptenisillale, tundsime tugevat alkoholi lõhna ja kapten istus diivanil. Ta oli silmnähtavalt purjus, ta silmad oli punased, nägu loppis ja suust tuli alkoholi lõhna,» kirjutas rannavalvelaeva ametnik raportis.

Ametnikud lasid kaptenil alkomeetrisse puhuda ja tuvastasid tal 1,83-promillise joobe. Kapten tunnistas, et ta on joonud ära pudeli viina ja tema sõnade kinnituseks oli kaptenisillal ka tühi viinapudel.

Rannikuvalve pidas kapteni kinni ja toimetas ta maismaale, kus ta paigutati Helsingborgis arestimajja. Laeva ei pidanud ametnikud vajalikuks arestida, kuna omanikfirma Vista Shipping Agency organiseeris kiiresti asenduskapteni, kes laeva üle võttis.

Kapten avaldas kohtu ees juhtunu pärast kahetsust ja ta tunnistas oma süüd. Prokuröri hinnangul peaks mees kandma purjuspäi laevajuhtimise eest mõnekuulise vanglakaristuse, kohus ei ole veel otsust langetanud.

Panama lipu all sõitev Helt kuulub Eesti firmale Vista Shipping Agency AS. Ettevõtte tegevdirektor Igor Ilves ütles Postimehele, et ettevõte vallandas laeva kapteni kohe, kui oli juhtunust teada saanud.

«Laeva kapten oli palgatud Venemaalt ja ta on Venemaa kodanik. Kui me juhtunust teada saime, saatsime laevale kohe asenduskapteni, kes on samuti Venemaalt. Millal purjuspäi vahele jäänud kapten Rootsis oma karistuse kätte saab, seda me ei tea ja ei tahagi teada. Ta vastutab oma tegude eest ise ja meie ettevõttega ei ole tal enam mingit pistmist,» rääkis Ilves.

Panama lipu all sõitev Helt on ehitatud 1985. aastal. Kaubalaeva pikkus on 79,01 meetrit, laius 10,93 meetrit ja veeväljasurve 1473 tonni.