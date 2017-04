Täna «Radaris»: akvaariumitäis probleeme Dirhamis ning elu keset haisvat prahti

Lääne-Eesti Dirhami sadamasse planeeritav kogupere külastuskeskus «Meritäht» on asjasse puutuvad inimesed murelikuks teinud.

«Oleme põhimõtteliselt vastu sellele. See aeg, kui loomadesse suhtuti kui meelelahutusse, on möödas,» ütleb loomaõiguslane Kadri Taperson.

«See on natuke arusaamatu. Meie ideest on välja rebitud üks osa, mis on läinud laiaks. Meie idee on tekitada sellest teaduskeskus. Ja see, et keegi on teaduskeskuse vastu, on üllatav,» kommenteerib olukorda projekti üks autoreid Mart Vahtel.

Lisaks eetilistele probleemidele selgub «Radaris», et projekti maksumus on näiteks Aleksei Turovski arvates all loogilisuse piiri.

Lisaks kajastab «Radar» Pärnus elava keskkooliõpilase Johanna-Maria Tõugu kannatusi. Nimelt kannab neiu endaga kaasas prügihunnikut, mis vastab keskmise eestlase kuu aja prügi kogusele.

«Eesti inimene toodab aastas 400 kg prügi. Päeva peale teeb see 1 kg. Ma tahan näidata inimestele, kui palju seda tegelikult on,» ütleb Johanna-Maria Tõugu. «Radar» jälgis Johannat nädala vältel.

Veel näeb «Radaris» tippkokk Peeter Pihelit, kes demonstreerib, et lisaks saiale ja leivale on võimalik toidulaual ausse tõsta ka muud toidukraami, mis tavaliselt iga eestlase prügikasti lendab - nagu näiteks lambaaju, tursakeel või seaveri, millest saab teha mitte ainult vorsti, vaid ka näiteks hõrke makroone.