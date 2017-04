Ilmateenistus teeb kogu aprillikuu prognoosi ümber

«Kuu keskpaiku tugevneb Venemaa kohal kõrgrõhuala ja selle serva mööda jõuab lõunakaarest soojem õhumass. Kui kõrgrõhkkond kõrgetesse õhukihtidesse areneb ja väheliikuvaks jääb, siis on soojalaine püsivama iseloomuga,» seisis aprilli algul avaldatud ilmateenistuse kuuprognoosis.

Riigi ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak nentis, et nii nagu nad alati öelnud on, on meie laiuskraadi ilmateade kõige täpsem vaid esimesed kaks-kolm päeva, alates neljandast ja viiendast päevast on prognoosi õigustuvus järjest madalam.

«Kuuprognoosides, mis me 1. ja 2. kuupäeval välja paneme, lähtume nii statistilistest andmetest kui ka analoogsete aastate õhuvooludest. Variant, mis kuu alguse põhjal otsustati välja panna, see aprill ei toimi. Me teeme korrektuuri sellele kuuprognoosile oma kodulehel ka,» rääkis Paljak.

Praegune prognoos on vastupidisel soojalainele hoopis selline, et vähemalt nädal aega on meil külm ilm ja öösiti on ülekaalus miinuskraadid ning päeval napilt plusskraadid. «Paraku praegune kuuprognoos ei kehti,» möönis Paljak ja lisas, et aprill on üldse aasta kõige heitlikum kuu.

Samas kui vaadata aprillikuu ilma läbi aastate, ei saa tänavust aprilli tavatult külmaks pidada. Aprill on siiani olnud hoopis keskmisest oluliselt soojem.

«Me oleme jõudnud nüüd aprilli keskmise õhutemperatuurini. Siiamaani oli õhutemperatuur kogu aeg keskmisest kõrgem,» ütles Paljak. Kuu alguses oli õhutemperatuur maksimaalselt 9 kraadi normist (paljuaastane keskmine 2–4 kraadi) kõrgem ja natuke jahedamatel päevadel paar kraadi.

Aprilli esimese kümne päeva absoluutne miinimumtemperatuur oli Tallinnas 1941. aastal -17,2 kraadi, Pärnus 1881. aastal -19,7, Narvas 1956. aastal -25,1 ja Tartus samal aastal -18,9 kraadi.

Aprilli esimese kümne päeva soojarekordid purustati mullu, kui Tallinnas mõõdeti 18,8 soojakraadi, Tartus 20,1 kraadi, Pärnus 18,5 kraadi ning Narvas 18,7 kraadi.

Paljak usub, et praegu saabuva külmalainega uusi absoluutseid miinimume ilmselt ei sünni, sest nii külma oodata pole. «Järgmised kümme päeva on andnud minimaalseid temperatuure ka -12 kraadi, nii et arvatavasti nii külmaks ei lähe, aga -5 kuni -8 kraadi kuskil Eestimaa piires kindlasti lähema nädala jooksul tuleb,» lausus ta.