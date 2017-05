TS Laevad Virtsu-Kuivastu liini väljumiste vähendamist

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro teemat lähemalt kommenteerida ei soovinud. «Me ei ole täna veel valmis sügisese graafiku teemasid kommenteerima – töö ja läbirääkimised käivad,» põhjendas Arro.

Kesköise laeva väljumine Virtsust on muu hulgas oluline ka hilistele bussireisijatele – jõuab ju viimane õhtune buss Tallinnast samuti just sellele laevale. Saaremaa ettevõtjate liidu juhatuse esimees Villu Vatsfeld tõdes, et kui selline otsus peaks tõepoolest sündima, oleks see Saaremaa kui elukeskkonna jaoks pigem negatiivne areng.