Osa Dikajevi jõugu protsessi osalistest läks prokuratuuriga kokkuleppele ja sai oma karistuse kätte

Kurikuulus allilmaliider Haron Dikajev ja veel 17 inimest astusid kohtu ette läinud aasta augusti lõpus. Riigiprokuratuur oli varem esitanud süüdistuse 18 inimesele, kellest enamikule pannakse süüks Haron Dikajevi juhitud kuritegelikku ühendusse kuulumist. Dikajevit ennast süüdistatakse aastaid tegutsenud kuritegeliku ühenduse juhtimises, kuhu kuulus lisaks temale 12 meest, kellest enamikku on varem korduvalt kriminaalkorras karistatud.

Täna said kohtult karistused osa süüdistatutest: Alexander Nikolajev, Valeri Dementjev, Aleksandr Dmitruk, Sergei Niinemets, Robert Raag, Artur-Ažari Simonov, Aleksndr Varlamov ja Sergei Primak. Nemad olid taotlenud kokkuleppemenetlust.

Kohus tutvus kriminaaltoimikuga ja kuulas ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkulepete kohta ning prokuröri ja kaitsjate arvamused samade kokkulepete kohta. Pärast veendumist, et menetlusosalised jäävad sõlmitud kokkulepete juurde, asus kohus seisukohale, et süüdistatavad on kokkulepetest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet.

Nagu allpool toodud skeemilt näha, ei ole kohus otsust teinud veel Dikajevi enda ja teiste tähtsamate tegelaste osas. Nende puhul jätkub asja arutamine üldmenetluses.

Sisemisse ringi ehk nn eliit kuulus lisaks Dikajevile veel neli inimest. / Postimees

Kelmusesüüga osalised

Tänase otsusega tunnistas Harju maakohus kelmuses süüdi Aleksandr Varlamovi ja otsustas teda karistada ligi pooleteist aasta pikkuse vangistusega Kohus jättis mõistetud karistuse täitmisele pööramata, kui Varlamov ei pane 10 kuu pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ning täidab talle katseajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

Kohus tunnistas kelmuses süüdi ka Valeri Dementjevi ja karistas teda vangistusega üks aasta, ent jätab ka selle karistuse täitmisele pööramata, kui mees ei pane ühe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kelmusesüüga oli ka Alexander Nikolaevi ja ka tema tunnistas kohus süüdi ning karistas teda ühe aasta pikkuse vangistusega. Mõistetud karistus jäeti täitmisele pööramata, kui ta ei pane üheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kuritegelikku ühendusse kuulunud süüalused

Maakohus tunnistas Sergei Primaki süüdi kõigis talle esitatud süüdistustes ning liitkaristuseks mõisteti talle tähtajaline vangistus viis aastat. Kohus jättis karistuse täitmisele pööramata, kui Primak ei pane viieaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohus tunnistas süüdi Aleksandr Dmitruki ning mõistis talle karistuseks vangistuse neli aastat, kuid luges mõistetud karistuse kaetuks mehele 2013. aasta oktoobris Harju maakohtu otsusega mõistetud karistusega. Dmitrukile mõisteti liitkaristuseks 5 aastat ja 18 päeva vangistust. Sellest arvati maha osaliselt ära kantud karistus 2 aastat, 11 kuud ja 29 päeva. Seega kuulub kandmisele vangistus 2 aastat ja 19 päeva. Mõistetud karistus jäeti täitmisele pööramata, kui mees ei pane 11 kuu jooksul toime uut kuritegu ning täidab kontrollnõudeid.

Ka Sergei Niinemetsa tunnistas kohus süüdi ja liitkaristuseks mõisteti talle vangistus 4 aastat ja 6 kuud. Mõistetud karistus jäetakse täitmisele pööramata, kui ta ei pane nelja ja poole aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.