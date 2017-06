Esimese Eesti ministrina ELi nõukogu juhtinud Reinsalu: saime väärt kogemuse

Reinsalu asendas Luksemburgis toimunud justiits– ja sisenõukogu istungil erandkorras Malta justiitsministrit, kuna pärast laupäeval toimunud valimisi ei ole seal uus valitsus veel ametisse saanud.

«Me saime alles paar päeva tagasi teada, et meil on tarvis Malta ministreid asendada ja piltlikult oli kiire sadulasse hüppamise hetk. Saavutasime kõigis neljas põhivaldkonnas kokkulepped, ei vedanud Maltat alt ja andsime kolleegidele hea vundamendi Eesti eesistumiseks,» ütles Reinsalu Postimehele.

Justiitsministri sõnul on eesistujariigi ministri ülesanne juhtida arutelu ja teha järelduse, kas otsuse vastuvõtmiseks on piisav toetus olemas. Juhul kui mõnel liikmesriigil on mõnes küsimuses vastuseis, peab ta välja pakkuma kompromisse.

Reinsalu tõdes, et loomulikult on suur osa laual olevatest teemadest juba ametnike tasemel ette valmistatud, kuid ka ministrite nõukogus on alati spontaanne ruum, kus tuleb käigult kokkuleppeid välja pakkuda.

Reinsalu lisas, et ka täna olid mõnedel riikidel teatud küsimustes omad probleemid, kuid need said fikseeritud eriarvamustena ning otsuste vastuvõtmist need ei takistanud. «Kõige olulisem oli luua tulemust ja seda me praktilise lähenemisega saavutasime,» lausus Reinsalu.

Ühe olulisema punktina leppisid justiitsministrid täna kokku Euroopa prokuratuuri loomises.

Täna juhtis Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Reedel juhivad oma valdkonna ministrite kohtumisi siseminister Andres Anvelt ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Kuigi Eesti eesistumine algab ametlikult 1. juulist, juhivad sellel nädalal nõukogusid erandkorras Eesti ministrid, sest Maltal pole pärast laupäevaseid üldvalimisi valitsust kokku saadud. Vastava palve esitas hiljuti Eestile praeguse eesistujamaa Malta värske peaminister Joseph Muscat. Peaminister Jüri Ratas nõustus, ministeeriumid said uudisest teada esmaspäeva pärastlõunal.

Reinsalu sõnul oli tegemist unikaalse olukorraga, kuna keegu ametnikest ei suutnud meenutada, et ühe liikmesriigi ministrid peavad niimoodi teise riigi ministreid asendama.