Jüri Ratas parteikaaslastele: vastastikused süüdistused vaid süvendavad erimeelsusi

Postimees avaldab Ratase pöördumise täismahus:

Austatud Keskerakonna liikmed ja toetajad!

Head Eesti inimesed!

Meie erakonna suurim väärtus Rahvarinde päevist saati on Eesti ühiskonna liitmine – kõigi siin elavate kogukondade ühendamine. Oleme alati pingutanud, et leida ühisosa ning lahendusi ka kõige keerulisemates küsimustes. Ja oleme seda suutnud.

Viimastel kuudel on meedia vahendusel liiga palju arutatud ühe või teise erakonnakaaslase tegevuse ja koguni erakonda sobivuse üle. Vastastikused süüdistused ei too ühelegi lahkhelile lahendust, vaid ainult süvendavad erimeelsusi. Kutsun kõiki erakonnakaaslasi üles kunstlikult tekitatud pingeid maha võtma. Olen veendunud, et pole olemas probleemi, mida me ei saaks ühise laua taha maha istudes ning üksteist austavalt kõnetades rahulikult läbi arutada.

Kallid mõttekaaslased!

Keskerakond on juhtinud valitsust veidi üle poole aasta ning oleme astunud mitmeid samme Eesti inimeste heaolu tõstmiseks. Maksuvaba tulu tõstmine 500 euroni annab kuni keskmist palka teenivatele inimestele iga kuu 64 lisaeurot, tervishoiureform aitab tagada kättesaadava arstiabi, solidaarne pensionireform kindlustab inimestele väärika vanaduspõlve. Eesti elu viivad edasi ka kohalike omavalitsuste tulubaasi ja põllumajandustoetuste tõstmine ning kavandatavad riiklikud investeeringud taristusse.

Oleme langetanud palju põhimõttelisi ja vajalikke otsuseid, mida on aastaid oodatud, aga tööpõld on jätkuvalt lai. Seetõttu peame ka edaspidi keskenduma sisulisele tööle Eesti riigi ja rahva hüvanguks, mitte omavahelisele jagelemisele. Eesti inimesed ootavad ja väärivad sotsiaalset ning õiglast poliitikat.

Kindlasti on 15 000 liikmega erakonnas erinevaid arvamusi ja arusaamu. Täpselt samamoodi ühiskonnas tervikuna. See on loomulik. Sama vajalik on ka erinevate seisukohtade mõistmine ja väärtustamine isegi siis, kui me alati nendega ei nõustu.

Eesti Keskerakond seisab iga inimese eest – see on põhimõte, millest me ei tagane. Meie erakonnas ei ole üleliigseid inimesi. Eestis pole üleliigseid inimesi. Hoidkem üksteist.

Kõige austusega

Jüri Ratas