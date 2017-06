Pevkur: Reformierakond ei hakka riigikogu istungit sihilikult venitama

«Seetõttu tegime eile ettepaneku muuta istungi päevakorda, et valitsuse soovitud maksutõususid arutataks varem, mitte viimaste punktidena, nagu koalitsioon praegu päevakorra on koostanud. Selline päevakorra koostamine, kus päevakord planeeritakse väga pikaks ning Eesti riiki ja rahvast nii oluliselt mõjutavad eelnõud pannakse päevakorra viimasteks punktideks, on valitsusliidu teadlikult valitud taktika, et jätta arutelu öötundidesse,» ütles Pevkur.

Ta kinnitas, et kindlasti juhib Reformierakond avalikkuse ja valitsuse tähelepanu suurtele vigadele, mida koalitsioon praegu teeb. «Aga lihtsalt venitamine venitamise pärast ei ole meil plaanis,» ütles Pevkur.

Paljude oluliste maksumuudatuste teine lugemine on kavandatud kolmapäevaks. Riigikogu rahanduskomisjon on selle tarvis arutanud juba mitmendat nädalat maksupaketti, istung toimub ka täna.

Maksupaketti kuulub kokku neli seaduseelnõud: kobareelnõu, kuhu kuuluvad kõik tulumaksumuudatused, magustatud jookide maksu eelnõu, riigieelarve seaduse muutmise eelnõu ja ettevõtlustulu puudutav eelnõu.

Samas on opositsioonipoliitikud kritiseerinud, et nii suuri ja põhimõttelisi maksumuudatusi menetletakse liiga kiiresti ja ülepeakaela.