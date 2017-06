Tõniste teavitas enne ministriks saamist arestitud kinnistutest Seederit

«Jah, Toomas Tõniste informeeris mind, et tema firma omanduses oleva kinnistuga, millel on rendileping, käib uurimine, kus ta ei ole süüdistatav ega kahtlustatav, aga ta on seotud ja kaasatud kolmanda osapoolena ja on tunnistaja selles protsessis. Nii palju olin ma sellest teadlik ja niipalju Toomas Tõniste mind ka eelnevalt informeeris,» lausus Seeder.

Seeder ei pea algatatud uurimist takistuseks, miks Tõnistest ei võiks saada rahandusminister, sest ta ei ole kahtlustatav ega süüdistatav ning on kinnitanud oma südametunnistuse puhtust.

Ka Tõniste märkis, et ei näe mingit huvide konflikti.

«Sest nagu ütlesin, antud asjas ei ole mind kahtlustatud milleski ja PRIA on jälginud, et seal ehitus oleks kõik korrektselt tehtud ja mul ei ole ka täna infot, et PRIA-l seal mingeid etteheiteid oleks,» sõnas ta.