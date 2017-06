Tarand: Rail Balticu leppe ratifitseerimine toob kohtuasja

«Seltsidega on kokku lepitud ja nende juhtorganid on kohtusse minekuga päri,» ütles Tarand kolmapäeval BNS-ile. «Ühendused kasutavad Århusi konventsiooniga antud õigust ja pöörduvad kohtusse, et sundida riiki täitma talle seadustega pandud kohustusi.»

Riigikogu arutab 19. juunil erakorralisel istungil Rail Balticu rajamise kokkuleppe ratifitseerimist ja Tarandi hinnangul ka ratifitseerib selle.

«Eesti allkirjastas 2001. aastal Århusi konventsiooni ja selles lepiti kokku, et kõik keskkonna küsimused on avalikud,» lausus Tarand. «Need teemad peavad olema avalikud ja nende arutelu peab olema põhjalik. Aga mis meil on tehtud - kogu asjaajamine on alanud salastatult ja peale selle pole teada isegi vastutavaid isikuid. Ma pole küll jurist, aga nii palju kui ma aru saan, on see selle konventsiooni rikkumine, sest laial rindel pole midagi arutatud vaid asi on salastatud.»

Tarand märkis, et Rail Balticu rajamisel võidakse minna vastuollu ka kahe põhiseaduse paragrahviga. «Aga ega seda enne kohut teada ei saa, sest meil kõigil võivad olla oma tõlgendused,» lisas ta.

Tarand märkis, et praeguseks on lisandunud veel Ernst & Young uuring, mille kohaselt on tema sõnul arvutustega mööda pandud. «Ma ise pole arvutanud, teiste arvutusi ei kommenteeriks, aga mulle tundub, et seal on lisapõhjusi ja Rail Balticu rajamine ei rahulda enam Euroopa Liidu abi kriteeriume. Aga seda ma kuulsin konverentsil, mitte et ma ise seda kindlalt teaks,» rääkis Tarand.

«Arvan, et asi ratifitseeritakse, kuigi Rail Balticu vastastel on mingil põhjusel arvamus, et riigikogu muudab meelt. Aga minu mulje järgi erilisi lootusi pole, sest nad on juba kümmekond aastat olnud kuulekad. Nüüd oleks muidugi hea võimalus oma au ja ilu taastada, aga vaevalt,» lausus Tarand. «Eks paistab ja ega enne ratifitseerimist pole põhjust kohtusse minna.»