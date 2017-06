Riik ei säästa Keilat liitumisest naaberomavalitsustega

Ministeeriumi plaani järgi liidetakse Keila linn, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma vallaga, sealjuures on Keila linn, Vasalemma vald, Padise vald ja Paldiski linn olnud liitmisele vastu, Keila vald aga on sellega nõus, tehes samas ettepaneku kinnitada uue valla nimeks Keila vald.

Keila linn on välja toonud, et kuna Keila linn täidab kriteeriumi ning Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühendamisel oleks kriteerium täidetud, ei ole Keila linna ühendamine seaduspärane ega kooskõlas haldusreformiseadusega.

Samuti tõi Keila linn välja, et ühendatavatel omavalitsustel puudub ühisosa, ühendamisel haldus- ja majanduslik suutlikkus langeb ning seletuskirjas ei ole piisavalt selgitatud ühinemise positiivset mõju Keila linnale.

Padise vald tõi oma vastuses välja, et vald on iseseisvalt jätkates haldussuutlik ja haldusreformi eesmärk on täidetud ka ilma ühendamiseta. Seevastu ühendamisel on Padise vallal tõsine risk ääremaastuda ning teenuste kättesaadavus halveneb, kuna Keila linn ei asu Padise valla elanike liikumisteedel.

Vasalemma valla põhiseisukohad olid, et vald on iseseisvalt jätkates haldussuutlik ning haldusreformi eesmärk on täidetud ka ilma ühendamiseta. Omavalitsuse hinnangul ei ole ajalooliselt kuidagi põhjendatud omanäoliste asulatega ja kompaktse asustusega Vasalemma valla ühendamine maaliste Padise valla ja Keila vallaga ning täielikult linnaliste Paldiski linna ja Keila linnaga. Ühendamisel väheneb fookus Vasalemma valla piirkonnale ning halveneb avalike teenuste kättesaadavus, tegemist ei ole ühtse teeninduspiirkonnaga.

Rahandusministeerium selgitas, et tulenevalt haldusreformi seadusest võib valitsuse ettepanek hõlmata ka kriteeriumile vastavaid kohaliku omavalitsuse üksusi, kui sellise haldusterritoriaalse korralduse muutmisel oleks positiivne mõju.

Piirkondlik komisjon leidis, et kuna Keila, Vasalemma ja Padise vald ning Paldiski linn ei ole volikogude algatusel ühinenud, siis hinnatakse neid ning nende ühinemise alternatiive hinnates iseseisvate omavalitsusüksustena, mitte juba ühinenud ja kriteeriumile vastava üksusena. Seega haldusterritoriaalse korralduse muutmine on vajalik kriteeriumit mittetäitvate kohalike omavalitsuste ehk Keila, Vasalemma ja Padise valla ning Paldiski linna osas.

"Lähtuda tuleb territoriaalsest loogikast. Kuna eelistatud on keskuse ühendamine tagamaaga, siis piirkondlik komisjon leiab, et piirkonna tervikvaates on positiivsed mõjud Keila linna ühendamisel teiste omavalitsustega. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse kohaselt peab ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus tagama valla või linna elanikele avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi vähemalt samal tasemel, mis oli enne omavalitsusüksuste ühinemist ja korraldama teenuste osutamise asustusüksustes, kus enne ühinemist paiknesid valla- või linnavalitsused. Seega on avalike teenuste olemasolu tagamine kohalike omavalitsuste enda juhtida," märkis komisjon.

Nii sündiski ettepanek valitsusele jätkata Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlusega, kuna omavalitsused ei ole esitanud menetluse lõpetamiseks piisavalt kaalukaid põhjendusi ühinemisega kaasneva negatiivse mõju kohta.