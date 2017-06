Eakuse rahvakogu neli mõtet hakkavad rahvalt allkirju koguma

Esimesed ideed, mis hakkavad toetusallkirju koguma on järgmised:

Ettepanek nr 1: seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

Ettepaneku sisu: maksta toetust ja katta nende vanavanemate ravikindlustuskulud, kes hoiavad regulaarselt lapselapsi, et lapsevanemad saaksid tööl käia. Tegemist on põlvkondadevahelist sidet väärtustava mudeliga, mis oleks alternatiiv lasteaiale. Toetus finantseeritakse kohaliku omavalitsuse lasteaiakoha toetusfondist.

Ettepanek nr 2: soodustada teenusmajade rajamist

Ettepaneku sisu: luua võimalused vanemaealistele teenusmajade rajamiseks, mis oleks alternatiiv kodu ja hooldekodu kõrval. Kontseptsiooni järgi on teenusmajades vanemaealistele eraldi korterid ning kõik vajalikud (sotsiaal)teenused. Teenusmaja aitaks eakatel vabaneda üleliigsetest ja kulukatest kohustustest, näiteks oma kinnisvara hooldamine. Lisaks vabastaks see lapsed oma vanemate või vanavanemate hoolduskohustusest: noored saavad pühenduda tööl käimisele ja oma perekonnale, teades, et vanemad on turvalises kohas ja nende eest hoolitsetakse.

Ettepanek nr 3: võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

Ettepaneku sisu: praeguse korra järgi ei ole töötuna arvel oleval inimesel lubatud töötada. Vastasel juhul kaotab inimene ravikindlustuse. See võib aga vähendab huvi tööd otsida ning inimene kaotab tööharjumuse. Ettepanek on lubada töötuna arvel oleval inimesel teha tööd, kas käsunduslepingu alusel või osaajaga. Tingimuseks on töötukassa teavitamine, mille tulemusena vähendatakse tema hüvitist proportsionaalselt.

Ettepanek nr 4: luua tervisliku vananemise kontseptsioon

Ettepaneku sisu: luua teiste riikide eeskujul tervisliku vananemise kontseptsioon, mida saab integreerida rahvastiku tervise arengukavasse. Tervisliku kontseptsiooni esitamine arengukavas annab võimaluse toetada nii riiklikult kui ka EL vahenditest algatusi nagu näiteks teavituskampaaniaid, mis tõstaksid vanemaealiste teadlikkust tervisest, liikumisest, toitumisest.

6. aprillil käivitus uue eakuse rahvakogu, millega kutsuti üles kõiki kaasa mõtlema, mida juba praegu teha selleks, et 30-40 aasta pärast oleks vanaduspõlv õnnelikum ja aktiivsem. Kokku esitati rahvakogule 80 ettepanekut. Ekspertide tehtud mõjuanalüüside tulemusena jäi lõpuks sõelale 61 ettepanekut, mis omakorda jagunesid kolme gruppi: riiklikult lahendamist vajavateks, nendeks, mida kogukonnad ja tööandjad saavad juba praegu ellu viia, ja sellised ideed, mida Eestis ei ole võimalik rakendada.

Maikuus ettepanekute esitajate ja ekspertide vahel toimunud arutelude käigus hääletati 26 riiklikult lahendatava ettepaneku poolt, mis hakkavad aasta jooksul rahva toetusallkirju koguma. Esimesed neli on nüüd toetusallkirjade kogumiseks uue eakuse rahvakogu veebikeskkonnas valmis.