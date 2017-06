Sõidueksamil põrunut niipea uuele katsele ei lasta

«Korduseksamid on üks nendest põhjustest, miks sõidueksamitele tekivad pikad järjekorrad. Äsja autokooli lõpetanud juhikandidaadid on oodanud nädalaid enda võimalust ning eksamile tulles võib saada neile saatuslikuks pikk paus sõidupraktikas,» selgitas maanteeameti eksamikeskuse juhataja Risto Kasemäe.

Nüüdsest registreerib maanteeamet sõidueksamile eelisjärjekorras autokooli äsja lõpetanud juhikandidaadi, korduseksamile saab registreerida 30 päeva möödudes ebaõnnestunud katsest. «Igal läbikukkumisel on oma põhjus või põhjused, juhikandidaadil tuleb oma oskusi veel lihvida ning selleks on mõistlik võtta lisatunde autokoolist või juhendajalt. Sõiduoskuste lihvimine nõuab aga omakorda lisaaega,» lisas Kasemäe.

Maanteeamet ootab eksamil juhikandidaadilt iseseisvat sõitu, mis eelkõige väljendub selles, et juhikandidaat märkab iseseisvalt kaasliiklejaid ja liikluskorraldusvahendeid ning liikleb nendega kooskõlas. «Me usume, et see väike meede aitab tõsta esimese eksami olulisust mitmes mõttes. Kõigepealt - kuna juhikandidaadil on kooliteadmised värskelt meeles, siis tõenäosus sõidueksam esimesel korral sooritada suureneb, aga ehk aitab see ka enesekriitilisemalt oma juhioskustesse suhtuda ning nõrgema ettevalmistusega eksamile pigem ei tulda,» selgitas Kasemäe.

«Kui autojuhi kandidaadid koheselt eksamile saavad, on suurem tõenäosus, et nad selle läbivad ning pikas perspektiivis võib see vähendada eksamijärjekordi,» peab Autokoolide Liidu juht Enn Saard antud ideed mõistlikuks.

Alates mai lõpust on eksamineeritaval võimalik enda sõidueksami protokolli vaadata Maanteeameti e-teeninduse postkastist aadressil https://eteenindus.mnt.ee/main.jsf Eksamiprotokolli vaatamine eeldab e-teenindusse sisse logimist ja on hea materjal eksamil tehtud vigade üle vaatamiseks ning enesetäiendamiseks.

Maanteeamet on selle aasta esimese viie kuuga vastu võtnud 11 528 sõidueksamit, mille kukkus läbi 4847 eksaminandi ehk 42 protsenti kõigist sooritajatest. Esmasel katsel läbis sõidueksami 51 protsenti eksaminandidest ning teisel või enamal katsel 35 protsenti läbikukkujatest.