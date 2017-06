Polkasammul «Ojakese» äärde

Ehkki suurele peole minnakse noore ea tõttu esimest korda, on õpetaja meel mureta, sest tantsupeokogemuse said praegused kolmandikud kätte esimeses klassis kolmandal meeste tantsupeol. Nüüd on käes aeg minna vallutama pealinna tantsumuru ja sulatama vaatajate südameid.

Kõik rühma lapsed on õpetaja sõnul hästi tublid ja vanaisa jälgedes tantsiva Hans-Kristjani kohta jagub Kübarsepal vaid kiidusõnu. «Hans-Kristjan on särav tantsupoiss, kes saab kõigega kiiresti hakkama,» iseloomustab ta mehehakatist, kes tema käe all tantsinud esimesest klassist peale.

Kuidas Hans-Kristjan tantsima tuli, pole õpetajal täpselt meeles, aga ühes on ta kindel: meelitama teda ei pidanud, vaid poisipõnn oli ise varmalt kohal.

Kübarsepp, kes ise Tarvanpää tantsijana käinud tantsupidudel 1982. aastast peale, kinnitab, et rahvatants poeb ise südamesse: kui annad sõrme, ei saa arugi, kui käsi läinud ja hing antud. «Kaks Maiet on olnud mulle eeskujuks: Maie Orav ja Maie Karus,» lausub tantsuõpetaja, kes viis oma esimese rühma tantsupeole 2004. aastal.

Tantsupeo sõel on tihe ja Kalevi staadionile pääsemise taga on tõsine töö. «Teekond on päris vaevaline, aga kui see päädib peole pääsemisega, on see vaev kuhjaga tasutud,» lausub Kübarsepp.

Kuna tantsupeol «Mina jään» tantsivad koos kolmandate ja neljandate klasside rühmad, on õpetaja sõnul nooremate jaoks paras proovikivi olla aasta vanematega samal tasemel. Peokava õppimisel oli väikestele tantsijale kõige raskem pähkel polkasamm.

«See oli neile täitsa uus asi ja tuli palju vaeva näha, et see kenasti välja tuleks. Nad said väga hästi hakkama,» on õpetaja lastega rahul.

Ehkki kõik tantsud on toredad, on rühma lemmiktantsuks kujunenud «Ojake», mida soovitakse tantsida igal esinemisel.

Kübarsepp kiidab klassijuhatajat ja lapsevanemaid, sest nende toeta poleks saanud lastega lisaproove teha. Nendeta aga peole ei pääse, ütlevad õpetaja kogemused. «Lisaproove on vaja selleks, et lapsed tunneksid ennast tantsides kindlalt. Ja õpetaja ka,» räägib ta väikese naerunoodiga hääles.

Kui koht staadionimurul kindel, ei saanud rahvatantsulapsed sugugi loorberitele puhkama ja pidu ootama jääda, vaid pidid veel natuke õppima ja harjutama. «Väljakujoonis on natuke teistsugune kui saalijoonis, ei saa kohe saalist otse väljakule minna,» selgitab Kübarsepp.

Nüüd on tantsulastel puhkus. «Laagrid ja vanavanemad tuleb enne pidu läbi käia,» teab tantsuõpetaja. Siis saab, jalg kerge ja sära silmis, anda tantsupeomurul endast parima nii «Ojakese», «Kevadrõõmu» kui ka «Kullakera kandjatena».

Infokast

Virulaste panus

XII noorte laulu- ja tantsupeol «Mina jään» osaleb Lääne-Viru maakonnast 64 kollektiivi, kokku 1396 inimest: 33 koori (858 inimest), 23 tantsu- ja võimlemisrühma (466), üks puhkpilliorkester (30) ja neli rahvamuusikakollektiivi (42).

Kolme põlve tantsusammud

Hans-Kristjani ema Monika Puldre (38) tantsis samuti väikese tüdrukuna rahvatantsu. Esimesed kolm kooliaastat sai tänu entusiastlikule klassijuhatajale hoolega harjutatud, aga siis läks isu üle. Suurele peole ei jõutud, aga sellest vist ka väga ei unistatud.