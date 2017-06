Kaitsevägi ja mitu riigiasutust saavad uusi tulirelvi

RKIK valmistab ette 5,56 ja 7,62 millimeetriste automaattulirelvade hanget, ostmaks 1. ja 2. jalaväebrigaadile uued relvad, ütles BNSile keskuse pressiesindaja.

Ta lisas, et hankesse on kaasatud ka justiitsministeerium ning politsei- ja piirivalveamet, kuna ka neil on tekkinud vajadus uute relvade järele.

Tegemist on väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega, kus kõik huvitatud isikud saavad esitada taotluse koos kvalifitseerimisdokumentidega hankes osalemiseks.

Hanke tehniline spetsifikatsioon on kokku pandud kaitseväe juhtimisel.

Hanke täpsemad tingimused avaldatakse riigihangete registris, sõnas pressiesindaja ja lisas, et hange on kavas välja kuulutada lähiajal.

Uute käsitulirelvade hange on ette nähtud kaitseministeeriumi valitsemisala arengukavas aastateks 2018-2021.