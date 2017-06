Ettevõtjad paluvad presidendilt magusmaksu asjus abi

Toiduainetööstuse liit, põllumajandus-kaubanduskoda ja kaubandus-tööstuskoda tõid presidendile saadetud taotluses välja rea põhjuseid, miks tuleks möödunud esmaspäeval riigikogus vastu võetud magustatud jookide maksustamise seadus jätta välja kuulutamata.

Toit kallineb

Toidutööstuse hinnangul toob piimatoodetele magustatud jookide maksu kehtestamine kaasa inimeste toidukorvi kallinemise, mis mõjutab eelkõige madalama sissetulekuga inimesi. Selle tulemusel asendab tarbija piimatooted odavama piimatoote või muu magusa tootega, mida ei maksustata.

Samuti ei mõjuta seadus tootjaid suhkru sisaldust toodetes vähendama, sest ettevõtted on vabatahtlikult juba viimase paarikümne aasta jooksul ligi neljandiku võrra vähendanud lisatud suhkruid toodetes ja seda tehakse edaspidigi. Suhkrute sisalduse vähendamine alla üheksa protsendi eeldab aga sünteetiliste magusainete või moosi asemel kontsentraatide ja aroomide kasutamist, mis on paljudele tarbijatele vastuvõetamatu.

Tarbijate tervisekäitumise suunamiseks riiklikul tasandil on palju erinevaid meetmeid, alustades teadlikkuse tõstmisega ja tootemärgistuste reguleerimisega ning lõpetades maksustamisega. Eelnõu väljatöötajad ei ole esitanud tõendeid, et just maksustamine aitab rahvatervise kaitse eesmärki saavutada kõige tõhusamalt.

Põhiseadusega vastuolus

Ettevõtjad leiavad, et seadus on põhiseadusega vastuolus, sest ei taga ettevõtjatele õigusselgust ja õiguskindlust. Kuna Euroopa Komisjonist riigiabi loa saamine piimatoodetele võib kesta kaua, siis ei ole ettevõtetel võimalik lähiaastateks oma majandustegevust planeerida. Tänaseks ei ole isegi riigiabi taotluse tekst veel valmis. Maksu tagasiulatuv kehtestamine on vastuolus ka riigikohtu seisukohaga, et üldreeglina ei tohi seadusel olla tagasiulatuvat jõudu. Samuti peavad vastavalt põhiseadusele olema kõik piirangud demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiravate õiguste ja vabaduste olemust. Magustatud jookide maks ei taga parimal moel loodetud eesmärkide saavutamist.

Puudub selgus

Ettevõtjad leiavad, et kuivõrd seaduse menetlemine toimus kiirustades, siis on läbi mõtlemata seaduse rakendamisega seotud tegevused. Pidades silmas seaduses kirjeldatud maksuarvestust, deklareerimiskohustust ja proovide võtmisega kaasnevat kulu, ei ole ettevõtjatel selgust, mida nad seaduse jõustumisel tegema peavad.

Toidutööstuse hinnangul ei ole eelnõu menetlemise käigus hinnatud selle laiemat mõju, vaid ainult maksustatud toodete tarbimise vähenemist. Analüüsimata on jäetud, kuidas mõjutab eesmärgi saavutamist piimatoodete lisamine maksustatavate toodete hulka ning kui palju väheneb piimatoodete tarbimine. Puudub igasugune hinnang ka selle kohta, kas ja kuidas maksustatud toodete tarbimine mõjutab üldist suhkrutarbimist, päevas tarbitavate kalorite hulka ja rahvatervist.

Pöördujate sõnul ei kaalu fiskaalpoliitiline eesmärk üles Eesti piimatööstuse konkurentsvõime vähendamist. Uus maks mõjutab negatiivselt kogu Eesti piimatööstuse arengut, vähendab meie tootjate rahvusvahelist konkurentsivõimet ja investeerimissuutlikkust. Piimatoodete müüginumbrite oluline vähenemine mõjutab valusalt kodumaise toidutööstuse jätkusuutlikkust ja löögi alla satuvad tuhanded töökohad. Eestis toodetud piimatooted muutuvad kallimaks ja välismaised saavad konkurentsieelise.