Keskerakonna fotovaidlus saab jätku riigikohtus

Harju maakohus rahuldas mullu märtsis osaliselt fotograaf Jill Greenbergi hagi Eesti Keskerakonna MTÜ ja MTÜ Vaba Ajakirjandus vastu, mõistes Keskerakonnalt Greenbergi autoriõiguste rikkumise eest välja 2800 eurot ning MTÜ-lt Vaba Ajakirjandus 9800 eurot. Kohus nõustus hageja väidetega, et kostjad Keskerakond ja MTÜ Vaba Ajakirjandus kasutasid ilma Greenbergi kui autori loata viimase loodud fotot, rikkudes nii autori varalisi ja mittevaralisi õigusi.

Kohus ei nõustunud aga Greenbergi väidetega, et kostjad peavad ühe rikkumise eest tasuma mitmekordseid varalise ja mittevaralise kahju hüvitisi. Kohus ei nõustunud ka hageja väitega, et kostjate ühise poliitilise tegevuse tõttu vastutab Keskerakond MTÜ Vaba Ajakirjandus tegevuse eest. Kohus asus seisukohale, et kumbki kostjatest vastutab hageja õiguste rikkumise eest iseseisvalt.

Keskerakond viis vaidluse Tallinna ringkonnakohtusse, mis tänavu veebruaris maakohtu otsust sisuliselt ei muutnud. Ringkonnakohus muutis varasemat lahendit vaid menetluskulude kindlaksmääramise osas.

Ringkonnakohtu lahendi peale esitasid riigikohtusse kassatsioonkaebused nii Greenberg kui ka Keskerakond ja MTÜ Vaba Ajakirjandus ning kõrgeim kohtuaste otsustas kolmapäeval mõlemad kaebused menetlusse võtta.

Hagi puudutas Greenbergi foto kasutamist 2011. aastal Kesknädala reklaamis, kus kutsuti inimesi üles eraldama Ärma talule kuluvat raha lasteaedadele. Reklaamile vajutades avanes Kesknädala tellimise hinnakiri.

Nutvate laste seeria, mis näitusena mitmel pool maailmas väljas oli, pildistas Greenberg 2006. aastal. Ühte pilti sellest seeriast kasutas Kesknädal oma reklaamis, kuid Greenbergi sõnul polnud selleks luba antud.