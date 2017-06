Martin Helme: erakonna laimamist heaks kiitev kohtuotsus on ebaprofessionaalne ja kallutatud

Erakonna aseesimees Martin Helme peab maakohtu 21. juunil langetatud otsust ebaprofessionaalseks ja kallutatuks.

«Ekspress Meedia väljaanded avaldasid 2015. aastal meie kohta pika aja jooksul korduvalt laimu. Nõudsime laimu ümber lükkamist, vabandust ja kahju hüvitamist. Esitasime kohtule umbes 40 artiklit, milles esitati kas faktilist valet või ebakohaseid hinnanguid. Näiteks omistati erakonnale seisukohti, mida me pole kunagi väljendanud. Kahjuks näeme nüüd pärast kahte aastat kohtuskäimist, kuidas kohus läks lati alt läbi ja selgitas kohtuotsust vastaspoole advokaadi seisukohtadega,» ütles Helme.

«Kohus leidis, et juriidilist isikut ei saa laimata või tema mainet kahjustada. Veelgi enam, kohtunik leidis, et eriti erakond ei saagi enda au kaitsta, sest poliitiline organisatsioon peab arvestama kõrgendatud huvi ja kriitikaga. Meie sellega ei nõustu, sest erakonna jaoks on maine ja usaldus väga olulised. Igal juhul ei saa me olla nõus vale levitamisega,» lisas ta.

Helme hinnangul andis kohus sisuliselt heakskiidu sellele, et mis tahes juriidilist isikut, ettevõtet või organisatsiooni võib kuude kaupa laimata ja pääseda igasugusest vastutusest.

«Siinjuures lahkneb kohtunik Tähtväli Eesti kohtute varasemast seisukohast, et meediaportaal vastutab ka kommentaaride sisu eest. Kui sama asi oleks juhtunud eraisikuga, oleks laimaja kohtus süüdi jäänud. Meie leiame, et maakohtu argumentatsioon ei ole õigusriigile kohane. Ebakohaste hinnangute ja lauslaimu eest peab selle esitaja vastutama. Selleks annab võimaluse ka Eesti Vabariigi põhiseadus ning sellist praktikat jaatab mitmetes lahendites ka Euroopa Inimõiguste Kohus,» väitis Helme.

Erakond kavatseb otsuse edasi kaevata, selleks on aega 30 päeva ehk 21. juulini.