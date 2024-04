Narva linnapea edendab suhteid Tadžikistaniga värvika kompanjoni seltsis

Täna sõidab Narva meer Tadžikistani välisministri esimese asetäitja Nasreddin Ismatullo ja Tadžikistani ekspordiagentuuri direktori Sirodžiddinzoda Bahriddini kutsel Dušanbesse. Külaskäik on samm selles suunas, et juba 9. mail avada Narva kesklinnas Peetri väljaku ääres Tadžikistani kaubanduskoda, kauge riigi äriline ja poliitiline esindus. Tadžikistani esindajad on juba Narvat külastanud.