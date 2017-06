Legendaarne koreograaf ja tantsumees Märt Agu jagab omi meenutusi noorte laulu- ja tantsupidudest. «1998. aastast on mul üks pilt. Pildi peal on mu isa (Mait Agu), kes seisab Kalevi staadionil tuletornis ja lehvitab. See pilt on minu jaoks maailma olulisemaid pilte. Ma mõtlesin, huvitav, mis tunne on seal lehvitada niimoodi.»