Ilm tänavusi laulu- ja tantsupeolisi ei hellita

Riigi Ilmateenistuse sünoptik Taimi Paljak ütles, et peoaegse ilma ennustus võib suuremal või vähemal määral muutuda, kuid praeguse ennustuse järgi on vihma suure tõenäosusega rohkelt reedel ja pühapäeval ehk tantsupeo avapäeval ning laulupeo rongkäigu ja kontserdi päeval. Kogu prooviaja ja peopäevadel lõõtsub ka tugev tuul.

Laulu- ja tantsupeo kommunikatsiooniosakonna kõneisik Carl-Ruuben Soolep ütles, et kooride ja tantsugruppide juhid informeerivad osalejaid ilmale vastavast riietusest, lisaks jagavad nad infot sotsiaalmeedia ja uudiskirjade kaudu.

Soolep lisas, et riideid on pidulistel võimalik vahetada ja kuivama riputada koolimajades, kus noored ööbivad. Kõik osalejad peaksid varuma piisavalt sooje riideid, kuid häda korral saavad kõik oma murele lahenduse. Tantsijatele pakutakse kolm korda päevas sooja toitu, ka sooja suppi.

Laulupeo meditsiiniteenistuse juht Erik Velleramm soovitab kaasa võtta piisavalt vahetusriideid ja üks paar kuivi rõivaid võiks kaasas olla ka proovides. Soovitatav on kaasas kanda ka vihmakeepi.

Staažikas rahvatantsujuht Maie Orav meenutas kaht kõige suurema sajuga aastat, 1960. ja 2004. aastat. Tema sõnul jäi 1960. aastal hommikune tantsupeoetendus ära, sest rahvatantsurõivaid ei saadud kuivaks. Kleidid olid märjaga kokku tõmmanud ja värvi andnud, nii et kõik oli sinine. Sel ajal polnud veel keepe ja vihmavarigi oli haruldus, sõnas ta.

«Mehed pahandasid, et naised olid hõivanud meeste WC ja mehed ei saanud tualetti minna. Kõik läksid vihmavarju, kuhu vähegi sai,» rääkis Orav. Ta lisas, et neid oodanud buss oli võõraid vihmavarju otsima läinud inimesi täis ja nemad peale ei mahtunudki.

Samas kõneles Orav, et peoliste kodutee oli lõbus. Tantsijad läksid veel vihmaveetoru alla, kust tuli veel rohkem vett kaela.

«Noored inimesed võtsid kõike ikka lõbusalt,» sõnas ta ning lisas, et vihmast polnud hullu midagi, siis olid ilmad soojemad kui praegu, suveöödel võis isegi sitsikleidiga käia.

Orav rääkis ka, et 2004. aasta hommikune tantsupeoetendus «Las jääda ükski mets» jäi ära, sest maa oli veega kaetud. Staadioni ümber kasvasid paplid ja nende õied olid vett ära juhtivad torud ummistanud. Tantsujuht meenutas, kuidas rahvas seisis värava taga ja küsis, miks ei hakka pidu peale, kuid midagi ei olnud teha.

Orav rääkis, et sel aastal läksid rongkäiku vaid väga julged, neid oli vähemalt igast maakonnast mõni inimene, näiteks oli Rakvere linnapea oma inimestega. Lapsi seekord külma tõttu rongkäiku ei lubatud. Samuti ei lubatud ühel päeval väikeseid lapsi proovidesse, sest oli nii külm, et tuli kindad kätte panna.

Tantsujuht soovitas, et vihmaks peavad kõik valmis olema: kummikud tuleb kindlasti kaasa pakkida ja keep on hea taskus hoida. «Kui jalad on soojad, on kõik hästi!» ütles ta ning lootis, et vähemalt proovipäevadel ei saja, sest muidu muutuvad väljakud libedaks.