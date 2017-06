Laulu- ja tantsupeo rongkäigu ajal kehtivad seninägematud turvameetmed

Eesistumine toob rohkelt ületunde

Kuid enne veel saab Tallinnas hoo sisse pool aastat vältav Eesti eesistumine, kus selle algust tähistab neljapäeval, 29. juunil europarlamendi ja Euroopa Komisjoni volinike visiit. Õhtul tähistatakse perioodi algust aga suurejoonelise kontserdiga Vabaduse väljakul.

Linnapildis on näha tähtsaid külalisi eskortivaid politseiautosid ja politseivormides korrakaitsjaid eeskätt hotellide ja Kultuurikatla ümbruses ning vanalinnas. Liikluskorraldus Kultuurikatla ja kesklinna hotellide ümbruses muutub juba homsest. Loe lähemalt siit: Tasub teada: Tallinna kesklinnas läheb autoga sõitmine keerulisemaks

Eestis toimub eesistumise ajal üle 230 ürituse ning politsei on kaasatud neist umbes poolesaja puhul. «Üritused on jagatud erinevatesse kategooriasse ja meie teeme nähtavamaid tegevusi 3. ja 4. kategooria puhul,» selgitas Kristian Jaani.

Ta lisas, et näiteks neljapäeval toimuv visiit on kolmanda kategooria oma, kuid järgmisel nädalal Tallinnas aset leidev Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite kohtumine on kõrgeima ehk neljanda kategooria sündmus. Teisisõnu, sel nädalal on kaasatud umbes 150, järgmise nädala visiidi ajal aga 500 korrakaitsjat.

Jaani sõnul algas eesistumise korraldamine juba möödunud suvel. «Planeerimise ja juhtimise mõttes on kõik klassikaline, kuid kõige suurem väljakutse on logistiline pool ehk ressursi planeerimine ja kaasamine erinevatele sündmustele.»

Ta tõi võrdluseks, et kui muidu toimub Eestis aasta jooksul üks-kaks tippkohtumist, siis nüüd võib ühe kuu jooksul toimuda kolm olulist kohtumist ja teinekord sündmused kattuvad.

Lisaks väisavad Eestit kruiisituristid, kellega seoses on rohkem patrulle väljas vanalinna piirkonnas. Ehkki ajad on kiired ja turvamist vajavaid sündmusi palju, siis spetsiaalset lisatööjõudu PPA ei värba. «Värbame korrakaitsjaid tavakorras pidevalt juurde, samuti tulevad töötajad appi mujalt prefektuuridest. Oleme välja arvutanud, et eesitumisperioodil teeme kokku umbes 90 000 töötundi, mis tähendab muidugi ka rohkelt ületunde,» märkis Jaani.

Eesti on esimest korda EL Nõukogu eesistuja 2017. aasta juulist detsembrini. Eesistuja juhib nõukogu tööd ehk suunab 28 liikmesriiki ühiste otsuste poole, mis mõjutavad enam kui 500 miljoni inimese heaolu ja turvalisust. Eestis toimub eesistumise ajal üle 230 ürituse, neist ligi 20 suursündmust Tallinnas Kultuurikatlas, ning eeldatavalt saabub eesistumise üritustele kokku kuni 30 tuhat väliskülalist.