Otseülekanne: Eesti eesistumise eel – millist Euroopa Liitu me soovime?

Postimees teeb Euroopa Komisjoni Eesti esinduse korraldatavast arutelust algusega kell 14 otseülekande.

Kaljulaid ja Ansip püüavad vahetult enne Eesti ELi nõukogu eesistumise algust leida vastuseid muu hulgas küsimustele: millises seisus on Euroopa Liit, mida on seni saavutatud ja milline on liidu tulevik? Kas vajame rohkem või vähem Euroopat ja millistes valdkondades? Mida soovib Euroopa Komisjon ühtse digituru loomisel saavutada ja kuidas see eurooplasi mõjutab? Millised on Eesti eesmärgid eesistujana, mille järgi jäädakse Eesti eesistumist loodetavasti meenutama? Kas Eesti saab eesistumisega hakkama ja kuidas teame, et kõik läks hästi?

Arutelu juhib Matti Maasikas, Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures.

Eesti eesistumine ELi nõukogus algab 1. juulil ja kestab pool aastat.