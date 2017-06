ELi IT-agentuur Tallinnas saab volitusi juurde

Euroopa Komisjon esitas neljapäeval ettepaneku laiendada suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) rolli olemasolevate ja uute infosüsteemide juhtimisel, et tagada ametile piisavad volitused tegelemaks rännet ja turvalisust puudutavate probleemidega Euroopa tasandil, teatas Komisjoni pressiteenistus.

Euroopa seisab praegu silmitsi kahetise küsimusega: kuidas jääda avatuks ning samas ka turvaliseks. Selle saavutamiseks peab Euroopa Liit kasutama tänapäevase infotehnoloogia võimalusi, muu hulgas selleks, et tugevdada ja soodustada liikmesriikidevahelist teabevahetust ja koostööd.

See tähendab ka eu-LISA-le uute ülesannete andmist. Euroopa Komisjoni ettepanekus võetakse arvesse käimasolevast ELi justiits- ja siseküsimuste valdkonna digitaliseerimisest tulenevaid vajadusi ning ameti võimekust nendele vastata.

«Neli aastast pärast seda, kui amet asus oma esialgseid ülesandeid täitma, on ta ennast tõestanud liikmesriikide ja EL-i usaldusväärse, pädeva ja võimeka partnerina. Ta on valmis täitma uusi ülesandeid, et tugevdada sisejulgeolekut ning piiri- ja rändehaldust Euroopas. Komisjoni ettepanek vaadata läbi eu-LISA volitused on selle tõestuseks ning olen veendunud, et eu-LISA on oma uute volituste rakendamisel ja meie ees seisvate probleemide lahendamisel edukas,» märkis eu-LISA tegevdirektor Krum Garkov pressiteate vahendusel.

Eu-LISA on tõestanud, et suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise viimisega ühe EL-i ameti alla on võimalik tööd märkimisväärselt tõhustada. Seda on saavutatud IT-süsteemide haldamiseks vajaliku infrastruktuuri ja oskusteabe järjekindla koondamisega.

Ameti töötajate väga spetsialiseeritud teadmisi rakendatakse kõigi hallatavate IT-süsteemide puhul, tagades nende turvalisuse ning nendes säilitatavate andmete kaitse, võimaldades samas süsteemide kiiret arengut vastavalt infotehnoloogia valdkonnas toimuvatele muutustele, märkis Euroopa Komisjon.

Tugevamad volitused lubavad eu-LISA-l teha vajalikke toiminguid ja töötada välja lahendusi süsteemide koostalitusvõime lihtsustamiseks. Nendega antakse ametile õigused ja vastutus arendada ja juhtida tulevasi suuremahulisi EL-i infosüsteeme, mis on vajalikud õiguskaitsekoostöö ning piiri- ja rändehalduse tõhusaks toetamiseks.

Eu-LISA-l on tulevikus keskne roll uute, praegu Euroopa Liidu Nõukogus ja Euroopa Parlamendis arutlusel olevate süsteemide arendamisel ja juhtimisel. Nendeks on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem (EES) välispiiride paremaks haldamiseks ning EL-i reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) viisavabalt reisivate isikute kontrollimiseks.