Galerii: juba enne peo algust on politseipunktid leitud asjadest pungil

Politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuur on XII noorte tantsu- ja laulupeo jaoks nii Kalevi staadionil kui ka lauluväljakul avanud politseipunktid. Ka Põhja prefektuuri Facebooki leheküljel on mõlemad abipunktid mainitud. Politseipunktide otstarve on tegeleda sinna toimetatud kadunud esemetega ning pakkuda igasugust abi külastajatele.

Kuigi Kalevi staadioni politseipunkt avati alles täna hommikul, oli juba lõunaks politseinike kätte toimetatud kaotatud riideesemeid, päikeseprille, rahakotte ja muid igapäevatarbeid.

«Liigne vara, mida tegelikult peol vaja ei ole, tuleb koju jätta,» soovitab Kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit.

Kalevi staadioni politseipunkti saab täna varahommikust kuni laupäeva õhtuni kadunud esemeid viia, lauluväljaku politseipunkt töötab kuni pühapäeva õhtuni. Väärtuslikumad kadunud esemed tuleks toimetada eelnevalt mainitud politseipunktidesse, esemeid reklaamitakse ka Põhja prefektuuri Facebooki lehel. Vähemväärtuslikumad esemed soovitab politsei toimetada Lauluväljakul Oru värava juures asuvasse infotelki või Kalevi staadioni platsil asuvasse tantsupeo staapi.

Kuigi politseipunktides on juba hunnik kadunud esemeid, siis üldpildis on harjutuspäevad möödunud politsei jaoks eriliste vahejuhtumiteta, selgitas Kaido Saarniit. Tema sõnul on patrull välja kutsutud ainult kolmel juhul: kui lapsed turnisid Kalevi staadionil garaažide katustel, kui Kalevi staadionilt kostus bändiproovi muusika, mis elanikke häiris ning kui lapsevanemad Herne tänaval liikluskorraldusi rikkusid.

Lisaks kaotatud esemete haldamisele tegeleb PPA ka rongkäigu turvamisega, üldise korrahoidmisega, seltskonna kaotanud inimestega ja väravate juures läbiotsimistega. Lisaks on lauluväljaku, Kalevi staadioni ja rongkäigu lähistel territooriumitel keelatud droonide lennutamine.