Oma tantsupeo korraldanud noored: kuidas nii, et jääb ära? Teeme ise!

Kui noored tantsijad said hommikul kurva teate, et jaheda ilma tõttu jääb tantsupeo lõunal toimuma pidanud etendus ära, siis ei tundnud nad mitte kergendust, vaid hoopis kurbust.

«Hommikul kuulsime kõik, et tantsupeo teine etendus jääb ära. Meil on oma tantsurühma grupp facebookis, kuhu kõik hakkasid kirjutama, et mismõttes jääb ära? Teeme ise,» kirjeldas üks korraldusmeeskonna liikmetest Kertu Sõerd.

Greete Nippolainen juhatas julgesti vägesid: kes liigub vasakule, kes paremale. / Erik Prozes

Tema parim sõbranna, rühmakaaslane ja korraldusmeeskonna eestvedaja Greete Nippolainen, kes tublisti ka Vabaduse väljakul toimunud tantsupeol vägesid juhatas, ütles, et tüdrukutel olid juba lokid tehtud. «Olin juba poole peal ja mõtlesin, et ei saa ju raisku lasta neid,» naljatles tüdruk.

Mõte korraldada oma tantsupidu hakkas idanema esialgu sellest, et taheti lihtsalt minna Kalevi staadioni kõrvale aasa peale tantsima. Lihtsalt paari rühmaga. «Ja üks hetk avastasime ennast siit, kus on lihtsalt tuhat tantsijat ja see on täiesti uskumatu,» rääkis Sõerd ja lisas, et see tõesti ei olnud algne plaan – aga kuidagi lihtsalt nii läks. «Kõik haakusid külge ja hakkasid kõike korraldama. Et kõik koos suudeti see kokku panna on imeline!»

Ka Nippolainen, kelle sõnul nende grupil on korraldamine lihtsalt veres tõdes, et sellist pidu ei osanud küll ette näha. «Aga süda ütles, et nii on õige,» ütles neiu. Ta tänas kõiki, kes noortele peo korraldamisel abiks olid. «Ma tahan kõiki abi eest tänada – suur aitäh teile kõigile, kes tulite ikkagi!»