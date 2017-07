Noored juured kinnitasid usku

Need noored juured ilmutasid end sümfoonilise muusika suures joones, õrnades lastelauludes, kasvavates poistekoorides ja taastärkavates noormeestekoorides. Need noored juured eeldavad, et ümbritsev maailm ja väike Eesti jätkab rändu rahus ja rõõmus.

Need noored juured kinnitasid tantsuplatsil, et ka nemad on saanud aru Eesti sisemisest mõttest, mis algas ärkamisajal poolteist sajandit tagasi ja sai kinnitust veerand sajandit tagasi taasärkamises. Kindlalt, sunnita ja kirega luuakse oma elu ja maad – just nii, nagu sai teoks laupäeval Vabaduse väljakul.

Ja kui «Kodumaise viisi» õrnad helid mattusid üksiku müriseva masina alla taevalaotuses, hakkasid need noored juured lihtsalt ja kindlameelselt, rahumeelselt inimkätega lainetama. Ikka laulukaare alt kuni Lasnamäe veereni ja sealt tagasi kuni viimase trepini kaare all. Ja kui siis taevalaotuse all oli taas vaikus, võis muusika oma imelist tööd jätkata.

Järgmine laulmine-tantsimine on juba kahe aasta pärast.