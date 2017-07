Politsei hoiatab Lääne-Virumaal tegutsevate kelmide eest

Skeemi kohaselt pillab üks meestest rahakoti varem välja valitud ohvri ees maha ja kõnnib edasi. Seejärel astub rahakoti juurde kelmuse kaasosaline, kes rahakoti maast võtab ja pakub ohvrile leitud rahasumma ära jagada. Mõne hetke pärast naaseb rahakoti omanik, kes ohvrit läbi otsima hakkab ja tema rahakotti näha soovib. Rapsimise käigus õnnestub kelmil ohvri rahakott maha kukutada nii, et kõik kaardid sealt välja kukuvad, misjärel ta need ise ka üles korjab ja ohvrile tagastab.

Segadusse aetud kannatanul jääb aga märkamata see, et tagastatud asjade seast on kaduma läinud pangakaart. Hilisemal avastamisel selgub, et kaardilt on ka sularaha välja võetud.

Üks meestest on ligikaudu 25-aastane, kõhna kehaehitusega ja kandis pruuni nahkjopet. Teise meesterahva vanus võib olla ligikaudu 35 ja ta kandis helesinist teksajakki. Mõlemad mehed räägivad vene keeles.

Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla rõhutab, et poes või pangaautomaadis PIN-koodi sisestades tuleb veenduda selles, et see ei oleks nähtav kõrvalistele isikutele.

«Kelmid on väga kavalad ja võivad PIN-koodi fikseerida selle sisestamisel üpris märkamatult. Samuti ei tohi ühegi ettekäände puhul oma pangakaarti ja PIN-koode võõrastele anda. Paraku hoiavad mitmed eakad rahakoti vahel ka kaardi PIN-koode, mis sellistel puhkudel hoopis karuteeneks iseendale on. Pangakaardi kadumise korral tuleks sellest koheselt teavitada vastavat panka, kellel on võimalus kaart koheselt sulgeda,» lisas Alla.

Kõigil, kes on eelpool kirjeldatud situatsiooniga kokku puutunud või omavat mingisugust informatsiooni, palutakse sellest teada anda numbril 322 2677, e-posti teel monika.lempu@politsei.ee või politsei lühinumbril 112.