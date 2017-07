Neljanda lapse asemel nelikud

Neli pisikest tüdrukut sündisid pühapäeva pärastlõunal, kuid – nagu mitmike puhul tavapärane – enne õiget aega. Laste seisund on stabiilne, kuid neil tuleb arstide terava pilgu all veel mõnda aega kosuda. Seetõttu ei soovinud tüdrukud ilmale aidanud arstid erakordsest sündmusest veel lähemalt rääkida.

«Nelikud on isegi looduse jaoks keeruline küsimus, rääkimata inimesest,» sõnas haigla juht Ralf Allikvee, paludes mõistmist ja aega.

Pühapäeval sündinud nelikuid võib julgelt nimetada just nimelt looduse imeks, kuna nad eostati loomulikul teel. Samal ajal kui paljudesse peredesse üle maailma on mitmikud toonud enamasti kunstlik viljastamine.

Nelikute ema tervis on haigla kinnitusel hea. Varem juba kolm last ilmale toonud naine oli soovinud perre veel neljandatki last. Ühe pesamuna asemel sündis aga neli.

Haigla oli keerulise sünnituse vastuvõtmiseks valmistunud, lapsed aitas ilmale paarikümnest töötajast koosnenud meeskond – midagi sellist polnud siin haiglas ju varem juhtunud.

«Igal juhul on see haruldane sündmus,» ütles Tartu Ülikooli kliinikumi (TÜK) kliinilise geneetika keskuse juhataja professor Katrin Õunap. Ta nentis, et temagi ei tea, millal Eestis viimati nelikud sündisid.

See küsimus paneb pead murdma mitu tippspetsialisti. Enneaegseid lapsi uurinud TÜK lastekliinikumi vanemteadur Heili Varendi meenutas, et on lugenud nõukogudeaegsest ajakirjast lugu neljast õest. Hiljem ei ole ta siin sündinud nelikutest kuulnud, kuid teadis, et ITK kolleegidelt on peagi uudiseid oodata.

«See on tõesti erakordne,» ütles Varendi.

Statistikaametil ega tervise arengu instituudil pole andmeid selle kohta, millal Eestis viimati nelikud sündisid. Instituudi sünniregistri andmed ulatuvad aastasse 1992 ning vähemalt sellest aastast saadik pole nelikute sündi registreeritud. ITK andmeil ei ole nelikuid Eestis sündinud viimase poolesaja aasta jooksul.

Nelikute sünnisageduse kohta võib aimdust saada niisiis ajakirjandusest ning vanadest kirikuraamatutest. Näiteks kirjutab nelikute sünnist 1938. aasta Postimees. Samuti on ajalehtedest läbi käinud väide, et 1958. aastal olid sündinud nelikud.

Kirikuraamatute järgi võisid nelikud sündida näiteks 1789. aastal Antslas, 1804. aastal Viljandis, 1885. aastal Ambla kihelkonnas ja 1891. aastal Kose kihelkonnas.

Statistikat mujalt maailmast on samuti viimase aja kohta raske leida ja hinnata, kuivõrd kunstlik viljastamine on mitmike sünni tunduvalt tõenäolisemaks teinud. Nelikuid sünnib siiski väga harva ja Wikipedia põhjal oli 2007. aastal üle ilma teada kõigest 3500 nelikukomplektist.

«Nende hulk on viimastel aastakümnetel kasvanud tänu kunstlikule viljastamisele, kui ei olnud piirangut siirdatud embrüote arvule. Siiski on enamik riike (ka Eesti) seadnud nüüd piirangu, et siirata võib kuni kaks embrüot,» selgitas Õunap.

Sellesama Wikipedia iganenud artikli andmeil lõpeb 700 000 loomulikust rasedusest vähem kui üks nelikute sünniga.

Õunap rääkis, et mitmikrasedusi, oletatavasti ka nelikuid, on enam, aga paraku ei pruugi nad alati sünnini elada. «Raseduse varajases järgus võib üks või mitu loodet hukkuda, et üks laps saaks edasi areneda ja tervena sündida. Seda on võimalik ultrahelis näha, sest tavaliselt hukkunud loode sidekoestub,» selgitas professor.

Üldjuhul ei suuda naine nelja loodet nii välja kanda, et kõik sünniksid tervena, ning nelja loote üheaegne kandmine seab ohtu ka naise tervise.

«Ühe lootega raseduse ajal kasvab naise kaal ju kümme kilogrammi. See tuleks korrutada neljaga – seda on ikka väga palju. Keskmine raseduse aeg nelikutega on ligikaudu 30 nädalat, kuna naise organism ei suuda seda koormat kauem kanda,» lisas teadlane. Õigeaegsed lapsed sünnivad pärast 38–40 nädalat kestnud rasedust.

Mitmikke sünnib ka Eestis viimastel aastatel tasapisi järjest sagedamini. Tänavu esimesel poolaastal sündis näiteks ITKs rekordilised 55 paari kaksikuid ning läinud kuul nägid pärast nelja-aastast pausi ilmavalgust taas kolmikud: kaks poissi ja tüdruk.

Mullu sünnitas Eestis kolm naist kolmikud ning 217 naist kaksikud.