Eesistumiseks valmistunud, kuid ministrikoha kaotanud Pomerants: uute ministrite väike koperdamine on paratamatu

Värske rahandusministri Toomas Tõniste eilne nn doorstepi-intervjuu ja õhtuse «Aktuaalse kaamera» uudislõik tekitasid elava arutelu sotsiaalmeedias. Uudislõigust nähtus, et Tõniste polnud ainus, kelle ettevalmistus näis tagasihoidik olevat. Hädas paistis olevat ka keskkonnaminister Siim Kiisler, kes asus sarnaselt Tõnistele alles kuu aega tagasi ministeeriumit juhtima.

Pomerants: «Minu asi pole ministrite vahetust kommenteerida, mina olen ju välja vahetatud. Aga ma ütleks nagu Janek Õiglane (eesti kümnevõistleja - toim.): ma suutsin end 8000 punkti vormi viia, aga ma lihtsalt ei realiseeri seda vormi,»

ERR tõi välja, et ministri meeskond oli küll hoolt kandnud selle eest, et tal oleks nüansirikastel teemadel vastamiseks kogu oluline info paberil kirjas, kuid see tähendas omakorda, et küsijad pidid veidi ootama, enne kui minister õige paberi üles leidis.

Supervorm jäigi realiseerimata

Üle kahe aasta keskkonnaminister olnud Marko Pomerants ütles, et oli eilseks nõukogu istungiks igati ette valmistunud. Teatavasti pidi aga ta oma koha Kiislerile loovutama juuni keskel, vahetult enne eesistumist. Kui õigustatud oli ministrite vahetus niivõrd olulisel ajal Eesti jaoks?

«Minu asi pole ministrite vahetust kommenteerida, mina olen ju välja vahetatud. Aga ma ütleks nagu Janek Õiglane (eesti kümnevõistleja - toim.): ma suutsin end 8000 punkti vormi viia, aga ma lihtsalt ei realiseeri seda vormi,» ütles möödunud kuul riigikokku naasma pidanud Pomerants Postimehele.

Mis aga puudutab Kiisleri tagasihoidlikku ettevalmistust, mis ilmnes eile ennekõike õige paberi otsimises, siis selle kohta ütleb Pomerants: «see olekski minu ja Kiisleri vahe, aga oleks ei maksa midagi». «Kui sa oled asja sees pikalt, kasvõi aasta, siis sul tekib nii suur üldteadmiste pagas, et sa tead mingeid asju ilma memota ja sul on teatav vastamise kunst.» selgitas ta.

Seetõttu tõdeski endine minister, et uute ministrite, Tõniste ja Kiisleri, väikene koperdamine on paratamatu. Neil ei olnud aega end ette valmistada. «Neil puudus sisseelamisaeg täielikult. See oligi neile kindlasti väga suur väljakutse,» ütles Pomerants.

Käis Maltal nippe õppimas

Pomerantsil oli europarlamendi vastavale nõukogule oma eesistumise progammi tutvustamiseks aga küllaga aega ette valmistuda. Näiteks käis ta selleks Maltal, mis oli eesistujamaa enne Eestit.

Seal uuris ta, kuidas oma programmi tutvustamine käib, kuidas vastata küsimustele ja milline võiks programmi tutvustav kõne välja näha. Ka selles osas, kui palju kasutada emakeelt ja kui palju inglise keelt.

Küsimustele vastamise osas on tema sõnul oluline näiteks Euroopa Parlamendi liikmete tundmine. «Ma arvan, et seal on põhivalem samasugune nagu Eesti parlamendis. Saadik, kes sinult küsimuse küsib, tahab tähelepanu saada, mitte ei tunne alati huvi ja ei tea vastust. Samamoodi on ka näiteks meie riigikogu infotunnis. Seega tuleb kindlasti kasuks võtmesaadikute tundmine europarlamendis.»

Rääkides ministrite inglise keele oskusest, siis see on Pomerantsi sõnul täiesti treenitav. Ta tõi välja sedagi, et Euroopas on küll ministreid, kes inglise keelt ei räägi. Samas on inglise keele hea tundmine tema sõnul muidugi kasulikum.

«Sul on palju hõlpsam see, kui saad kolleegiga kahekesi minna jalutama ja asjade üle rääkimine. Keel on igal juhul abiks,» ütles Pomerants.