Eesti alustab ÜRO Julgeolekunõukokku kandideerimise kampaaniat

Eesti kandideerib julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks esmakordselt ning ÜRO Julgeolekunõukogusse kandideerimise kampaania juhi Margus Kolga sõnul on peamine ajend kandideerimiseks julgeolek.

ÜRO julgeolekunõukogu valimistel kandideerivad riigid regionaalsete gruppide põhiselt. Regionaalseid gruppe on ÜROs kokku viis: Lääne-Euroopa ja teised riigid, Ida-Euroopa, Aasia, Ladina-Ameerika ja Kariibid ning Aafrika. Eesti kuulub Ida-Euroopa gruppi ning sinna kuuluvate riikide hulgast valitakse üks julgeolekunõukogu mittealaline liige. Eestiga samaaegselt kandideerib ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kohale ka Rumeenia. Eesti ei ole varem julgeolekunõukogu liige olnud. Rumeenia on nõukokku kuulunud neljal korral.

«Liikmesus julgeolekunõukogus annaks meile võimaluse mängida suuremat rolli oluliste julgeolekuküsimuste lahendamisel,» ütles Kolga. «See võimaldaks rääkida otseselt kaasa ka Eestit puudutavates maailmaasjades, kuna see ÜRO keham käsitleb üleilmseid julgeolekuprobleeme ning otsustab nende lahendamise põhisuunad,» lisas ta.

Eesti seadis oma julgeolekunõukogu kandidatuuri üles 2005. aastal. «Nende aastate vältel on samm-sammult tehtud tööd nõukokku pürgimise nimel ning pärast ametlikku avalööki algab nüüd kampaania kõige aktiivsem faas, mis kulmineerub 2019. aasta juunis toimuvatel valimistel, kus annavad oma hääle kõik 193 ÜRO liikmesriiki,» lausus Kolga. Ta lisas, et Eesti saamine ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks on välisministeeriumi ja kogu valitsuse selge eesmärk.

Kampaania ametliku avalöögi puhul korraldab Eesti alaline esindus ÜRO juures New Yorgis täna Eesti majas vastuvõtu, mille kultuuriprogrammi raames esineb ansambel Curly Strings ja muusikat mängib Heidy Purga. Ühtlasi tähistatakse vastuvõtuga ka Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise algust.