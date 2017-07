Ratas jäi Savisaarele esinumbri koha pakkumisest rääkides lakooniliseks

Ratas kinnitas ajakirjanikele, et erakond tõepoolest arutas seda küsimust ja leidis, et kui Savisaar soovib valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideerida, oleks üks võimalus tema koht üldnimekirja tipus.

Kanal 2 ajakirjaniku küsimusele, millest oli selline otsus ajendatud, vastas Ratas: «Ta on Keskerakonna liige ja kõik liikmed saavad kandideerida». Täpsustavale küsimusele, miks just esinumbrina, vastas Ratas samuti lakooniliselt: «Piisavalt panustanud Tallinna arengusse».

Seepeale uuris rahvusringhäälingu ajakirjanik peaministrilt, miks peab ta ikkagi õigeks, et kohtu all olev inimene on valimisnimekirja esinumber. «Hetkel on tegemist ettepanekuga. See, kas ta kandideerib või mitte, on tema otsus ja sõltub tervisest,» ütles Ratas.

Kui ajakirjanik uuesti küsis, miks ikkagi peab Ratas sellise ettepaneku tegemist õigeks, ütles Ratas: «On pikaajaliselt panustanud Tallinna arengusse».

Anveltit jahmatas Keskerakonna otsus

Kuna peaminister hoidus igasuguste hinnangute andmisest, küsiti kommentaari hoopis tema kõrval istuvalt siseministrilt Andres Anveltilt. Anvelt tõdes, et siseministeeriumi valitsemisala on Savisaart puudutavas kriminaalmenetluses oma töö teinud ja nüüd on pall kohtu käes. Samuti ütles ta, et käimasolev kohtumenetlus ei sega inimest kandideerimast ja kandideerimine on inimese enda sisetunde küsimus.

«Siseministrina ei ole mul siin midagi kurta. Aga poliitiku ja kodanikuna see jahmatab mind ka natuke,» ütles Anvelt. «Tallinna inimesena mina teda ei valiks.»

Seejärel küsiti jälle Rataselt, mis ta arvab, millise signaali saadab partei selline samm ühiskonnale ja kas see ei tekita olukorda, kus erakonda juhiks endiselt justkui Edgar Savisaar.

«Savisaar ei ole Keskerakonna esimees. Meil kehtib süütuse presumptsioon ja veel kord, tegemist on ettepanekuga. Ta ei ole sellele ettepanekule vastanud,» sõnas Keskerakonna esimees. Täpsustavale küsimusele, et millise signaali see siiski annab, vastas Ratas, et kõik, kes ei ole süüdi mõistetud, saavad kandideerida.

Lisaks uuriti Rataselt, kui eetiliseks ta sellist käiku peab, arvestades et Keskerakond on tükk aega rääkinud muutustest. «Eks sellele annavad kõige rutem hinnangu eesti elanikud 15. oktoobril,» vastas valitsusjuht.

Kas ta on valmis, et see teema koos sellega kaasneva kriitikaga saadab teda edaspigi? «Jah, olen valmis, et saadab,» vastas Ratas, kuid lisas samas, et tema ei usu, et see kuidagi valitsuskoalitsiooni tervist mõjutaks.