Pakosta: vaja on lasteaiakohti, kus laps saaks olla õhtuti, nädalavahetustel või mitu päeva

«Mida on aga vaja teha - ootan seda lubadust mõnelt vähemasti riigikogu valimisteks koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusena, aga tegelikult saab kohalik omavalitsus ka ise ohjad enda kätte võtta - on paindlike lasteaiakohtade pakkumine,» kirjutas Pakosta.

Pakosta sõnul vajavad lasteaiad uut kvaliteeti, sest tööelu on palju muutunud. «Vajame lasteaiakohti, kus laps saab olla õhtul, kui ema teatris pilli mängib. Vajame lasteaiakohti, kus laps saab olla vajadusel näiteks kolm päeva järjest, kui ema ja isa on nooremat õde ilmale toomas sünnitusmajas, või kui üksi last kasvatav ema või isa on harvaesineval, ent seda tähtsamal töölähetusel, millest ta muidu peaks loobuma. Vajame laupäeval ja pühapäeval lasteiakohta vanematele, kellest üks töötab turvamehena ja teine kaubanduskeskuses. Vajame keelekümbluskohti lastele, kes tulevad tagasi koju teisest riigist. Ja nii edasi!» kirjutas ta.

Samuti on Pakosta sõnul vaja osaajaga kohti. «Tundub jube imelik, aga neid senimaani pole. No näiteks et vanema tööga ja lapse loomuga sobituks hästi koht, kus ta käib alati vaid pealelõunati. Ja vanem maksab ka vaid osa rahast.»

Mis rahasse puutub, on Tallinna lapsed Pakosta hinnangul linnaeelarves «niikuinii alla kriitilise piiri odavad» ning naabervaldade laste pearahadki on tema sõnul suuremad. «Seega on niikuinii, ka kohatasu säilides, raha juurde vaja,» sõnas ta.

«Lisaks on Tallinna lasteaedades kõiksugu veidraid lisatasusid - küll teatri eest, siis pikniku eest, siis korjatakse joonistuspaberit, siis sporditrenni eest ja siis inglise keele õppe eest... Kui saaks needki kulud linna poolt kaetud, oleks äge!»

