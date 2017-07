Rekordarv eestlastest amatööre Tour de France’il

Juba 27. korda on Tour de France’i korraldav organisatsioon A.S.O. valinud ühe etapi proffide võidusõidust, pannud sellele nimeks L’Etape du Tour ja teinud sellest harrastajate jaoks ühe ihaldusväärseima rattasõidu maailmas. Seekordne etapp kulgeb 181 kilomeetrit Briançonist Izoardi, mis tähendab rahvasõidu ajaloo kõige kõrgema finišiga etappi. Lisaks lõpupingutusele, kus viimased kümme kilomeetrit tuleb end koos rattaga üles vedada keskmiselt 9-protsendilisest ehk kõrgeima kategooria tõusust («üles suremine, mitte üles minemine», kommenteeris üks osaleja), on teel kolmanda kategooria tõus («ei olnud üldse nii hull») ja esimese kategooria tõus («lapikust riigist tulles on ikka õhk hõre»). Kokku tuleb tõusumeetreid 3529.

Kõike seda oli Briançoni, mis on Euroopa kõige kõrgemal asuv linn (1326 meetrit merepinnast), tulnud oma lihastega tundma pea 16 000 harrastajat üle maailma. Laupäeval, 15. juulil oli maaliliste mägede vahel asuv linn üks suur rattasõprade küla. Village ehk suur laat on see, kus osalejad saavad kätte oma stardimaterjalid, vajadusel rendivad ratast, aga ka parandavad, loobuvad rõõmsalt oma rahast kõikvõimaliku rattakraami vastu alates riietest kuni uue rattani või vaatavad koos Tour de France’i 14. etappi ja arutlevad oma sõidutaktika üle.

Briançonis ja selle lähiümbruses kohtab rattureid igal sammul. L’Etape du Touri sümboolikaga mütsi nähes naeratab vastu väntav habemega härra sõbramehelikult ja tunnustavalt. Teatavat ühtsust ja üksteisemõistmist võib selles massis tunda. Järgmisel päeval toimuva sõidu jaoks on end kirja pannud osalejad, kellest pea pooled pole Prantsusmaalt, üks neljandik on Inglismaalt ja kokku on esindatud lausa 72 rahvust.

20-meetrine nimede sein, kus kirjas kõigi, ligi 16 000 L'Etape du Tourile registreerute nimed. / Tiina Rekand

Üllatavalt palju kuuleb rattakülas aga eesti keelt. Kui möödunud aastal oli L’Etape du Touril osalemas 55 eestlast, siis tänavu on stardiprotokollis kirjas suisa 127 mägede vallutamise huvilist – 123 meest ja neli vaprat naist. Korraldajate andmetel on eestlaste arv küll väiksem, sest mõni on kogemata Prantsuse lipu oma stardinumbrile saanud.

Tallinnast pärit Sulev Kraamil, keda Eesti publik on harjunud klubi Tartu Maraton korraldatavatel spordiüritustel erinevates loomakostüümides nägema, oli L’Etape du Touril osalemine tänavu peamine eesmärk. «Oluline on, et oleks tarkust mitte üle pingutada, ja «laibaautole» ei soovi jalgu jääda,» tunnistab Kraam, kes stardib viimase 15 000 ratturi seas. Kuna kõik teed on liikluseks suletud, siis teele ukerdama jääjatel lõpmatuseni sõita ei lasta, vaid korjataks bussi peale.

«Kui ainult ellu jääks,» väljendab rattaga mägede vallutamise ootust Elvast pärit Margo Laur, kes on koos nelja kaaslasega sõitnud rattamelust osa saama. «Sulev hakkas ajama, et võiksime tulla sõitma ja vaatame ka päris etapi ära,» räägib Janar Saviir, kuidas üldse tema, Kraam, Laur, Erki Kukk ja Jaak Roosaare Prantsusmaa piirkonda, mida Tour de France’i profid on läbinud 33 korda, sattusid. Roosaare on parajasti rehviparanduse järjekorras, sest juba kolm korda on rehv purunenud. Hiljem selgub, et kurja juur on pidur, mis kipub rehvi auklikuks närima.