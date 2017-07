Riigikohtu esimees avaldas muret Poola õigussüsteemi ründamise pärast

«Poola kohtusüsteemi ümber toimuv on äärmiselt murettekitav,» ütles Pikamäe täna BNSile. «Kohtuvõimu vastased ründed algasid kohe pärast praeguse parlamendienamuse võimuletulekut, vallandades esmalt kriisi Poola konstitutsioonikohtu ümber. Tänaseks, kui valitsus on asunud endale allutama ka Poola ülemkohtu ja kohtute haldamise nõukoja tegevust, on selge, et tegemist on üleüldisema katsega piirata Poola kohtuvõimu sõltumatust tervikuna,» rääkis riigikohtu esimees.

«Euroopa ülemkohtute presidentide võrgustiku esimehena kohtusin seoses Poolas toimuvaga selle aasta märtsis Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansiga. Poola valitsuse tegevust tauniva seisukoha avaldas ka ülemkohtute presidentide võrgustik,» lausus Pikamäe.

«Tänase seisuga, mil Poola parlamendi alamkoda on heaks kiitnud sisuliselt Poola ülemkohtu laialisaatmise seaduse, andes justiitsministrile õiguse otsustada ülemkohtunike jätkamise üle, on Euroopa Komisjon ilmselt lähemal kui kunagi varem Poola suhtes erakorralise õigusriigi kaitse menetluse käivitamisele,» kommenteeris riigikohtu esimees.

«Olen ka varem öelnud, et kohtuvõimu sõltumatuse kallale kippumine on esimene märk demokraatia ohustamisest riigis. Poola, aga ka Ungari ja Türgi kohtusüsteemi ümber toimuv näitab selgelt, et õigusriik ei ole enesestmõistetav ning selle eest seismine on alati aktuaalne,» rõhutas Pikamäe.

Poola seadusandjad kiitsid neljapäeval heaks ülemkohtu vastuolulise reformi, seda hoolimata päevi kestnud tänavameeleavaldustest, opositsiooni murest kohtute sõltumatuse pärast ja Euroopa Liidu sanktsioonideähvardusest.