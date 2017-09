Pildid: ühe valimisnimekirja mitu nägu – kes kohtub valijatega, kes annab parajasti kohtus aru

Täna ennelõunal tegid kahe valimisliidu esindajad suuri pingutusi, et valijaid enda poolele meelitada...

Foto: Tairo Lutter

... samal ajal kui nende tuntuim nimi on kohtu all.

Foto: Sander Ilvest

Nimelt saatis Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna pressiesindaja eile õhtupoolikul ajakirjanikele kutse, milles teatab, et teisipäevast alates asub nende staap Tallinna kesklinna kohvikus. Alates kella 11st saavad huvilised sinna minna ja kandidaatidega vestelda. Pressikutses lubatakse, et igal tööpäeval on kohal keegi esinelikust ehk kas Olga Ivanova, Edgar Savisaar, Jüri Mõis või Urmas Sõõrumaa.

Täna olidki nelikust kohal kolm. Puudu oli vaid Edgar Savisaar, kes peab kohtus olema.