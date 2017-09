Hiiumaal kütiti haruldane paruksarvedega põder

Jahimeeste selts teatas reedel enda kodulehel, et paruksarved on enamasti metskitsedel esinev väärareng, mis tekib munandite vigastuse või kaotuse tõttu, kui sellega lõpeb suguhormooni tootmine. Loom paruksarvi ära ei heida ja need on peas kuni surmani. Põtradel esineb sellist nähtust väga harva.

Väärarengut võivad põhjustada haigused, toidunappus, hormonaalsed häired, kehavigastused, koljuvigastused, sarvekännase ja sarvetüviku kasvuaegsed vigastused, aga ka pärilikkus.

Põdralt võetud bioproovid on uurimisel ja seega osanud jahimehed vääraerenguga looma täpset vanust määrata.